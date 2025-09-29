100% زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق المؤدي إلى واحة دبي للسيليكون

ومن المتوقع أن تصبح مناطق مثل واحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، ومردف، أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر تكاملاً، كما أنها تبرز بسرعة كنقاط جذب استثمارية، بعد إطلاق مشاريع البنية التحتية التحويلية، بما في ذلك الخط الأزرق لمترو دبي.