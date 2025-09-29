100% زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق المؤدي إلى واحة دبي للسيليكون

هل تجد صعوبة في الوصول إلى واحة دبي للسيليكون؟ تم مؤخراً تطوير الطريق المؤدي إلى المجمع لتسهيل الوصول إليه بشكل كبير.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الاثنين، عن توسعة مدخل المنطقة من شارع الواحة من حارة واحدة إلى حارتين، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة بنسبة 100%.
وتمنح هذه الخطوة، التي تم اتخاذها بالشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وواحة دبي للسيليكون، الزوار والمقيمين على حد سواء إمكانية الوصول بسهولة إلى الحي باستخدام نقطة الوصول من شارع الشيخ محمد بن زايد.
ومن المتوقع أن تصبح مناطق مثل واحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، ومردف، أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر تكاملاً، كما أنها تبرز بسرعة كنقاط جذب استثمارية، بعد إطلاق مشاريع البنية التحتية التحويلية، بما في ذلك الخط الأزرق لمترو دبي.
ويظل تطوير الطرق المؤدية إلى المجتمع أمراً بالغ الأهمية حتى يتم ربط المنطقة بشبكة مترو دبي عبر الخط الأزرق الجديد، الذي سيبدأ العمل في عام 2029.
ارتفعت الإيجارات في واحة دبي للسيليكون بنسبة 28 في المائة بعد الإعلان عن خدمة مترو دبي الجديدة، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة Betterhomes والمصدرها Property Monitor والأرقام الداخلية.