"100 خلية" في"إكسبو دبي" لتعليم تربية النحل

اعتباراً من شهر يناير الجاري، يطلق جناح "تيرا" في مدينة إكسبو دبي أول دورة تدريبية للمبتدئين في تربية النحل: وهي رحلة عملية مدتها خمسة أيام في عالم رعاية الخلايا، والتلقيح، والتنوع البيولوجي الحضري، وتقام كل يوم أحد اعتباراً من 18 يناير.

وبقيادة الدكتورة مريم حمال، العالمة وأخصائية تربية النحل المعتمدة والمعروفة بلقب "سيدة جنية النحل"، تمزج الدورة بين التدريب العملي، والرحلات الميدانية، والجلسات الصفية الغامرة. الدورة متاحة للجميع من سن 9 سنوات فما فوق، ولا تتطلب أي خبرة سابقة.

يساهم النحل في تلقيح ثلث غذاء العالم، ومع ذلك يواجه تهديدات غير مسبوقة ناتجة عن فقدان الموائل، والمبيدات الحشرية، وتغير المناخ. وفي مدينة سريعة النمو مثل دبي، يمثل نهج "تيرا" بديلاً جريئاً، حيث يعيد الملقحات إلى قلب الحياة الحضرية.

ويأتي هذا البرنامج تعزيزاً لدور "تيرا" المتنامي كمختبر حي للاستدامة والمشاركة المجتمعية، وذلك مع إطلاق "حديقة جين جودال للملقحات" وبرنامج "100 خلية"، الذي يهدف إلى دمج تربية النحل الحضرية في المدارس والحدائق والمساحات المجتمعية دعماً لمخطط دبي الحضري 2040.