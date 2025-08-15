100% ارتفاع أسعار تذاكر الطيران للعائدين إلى الإمارات

معظم الرحلات الجوية العائدة إلى الإمارات العربية المتحدة ممتلئة بالفعل، والمقاعد القليلة المتاحة تمتلئ بسرعة مع اقتراب العطلة الصيفية من نهايتها واستعداد المدارس لإعادة فتح أبوابها.

وقال وكلاء السفر إن أسعار التذاكر على العديد من الخطوط ارتفعت بشكل حاد، حيث شهدت بعض الوجهات ارتفاع الأسعار إلى الضعف تقريبا مقارنة ببداية أغسطس.

موسم الطلب المرتفع

قال مير راجا وسيم، مدير شركة كلداري الدولية لخدمات السفر ، إن الطلب مرتفع على الرحلات الرئيسية المؤدية إلى الإمارات. وأضاف وسيم: "لاحظنا أن قطاعات مثل الهند وباكستان ومصر ودول أخرى، حيث تتمتع الإمارات بكثافة سكانية عالية، مرتفعة التكلفة والطلب عليها مرتفع".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وأضاف وسيم: "الرحلات الجوية مرتفعة للغاية، والرحلات تعود بكامل طاقتها من هذه الدول حاملةً مسافرين كانوا في إجازات. الطلب أعلى قليلاً هذا العام مع ازدياد عدد السكان".

وفقًا لوكلاء السفر، يتجاوز متوسط سعر التذكرة من الهند 2000 درهم إماراتي، ومن باكستان 1500 درهم إماراتي. وأضاف وسيم: "نُفِّذت ما يقرب من 100% من حجوزات اللحظة الأخيرة، ولم نتلقَّ أي تحديثات بشأن الرحلات الإضافية المُقدَّمة".

أفاد وكلاء السفر أيضًا أن زيادة الأسعار واضحة عند حجز العائلات. وصرح سوبير ثيكيبوراتفالابيل، المدير الأول في شركة وايزفوكس للسياحة: "إذا كانت العائلة ستسافر عائدةً، فسيكون الفرق بين الأسعار حوالي 5000 و6000 درهم. وستُضاف 1000 درهم على الأقل إلى سعر التذكرة الواحدة مقارنةً بأسعار تذاكر الطيران العادية. وبناءً على ذلك، يُمكننا حساب المبلغ الذي ستدفعه عائلة مكونة من أربعة أفراد".

وفقًا لسوبير، شهدت جميع الرحلات الجوية تقريبًا من الهند ودول أخرى ارتفاعًا حادًا في الأسعار. وأضاف: "إذا نظرت إلى أسعار تذاكر طيران الهند إكسبريس، ستلاحظ أنها الأرخص مقارنةً بشركات الطيران الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه الرحلات تُشغل أيضًا بكامل طاقتها تقريبًا".

أشار وكلاء السفر أيضًا إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر مقارنةً بالعام الماضي. وقال سوبير: "نشهد ارتفاعًا سنويًا في أسعار تذاكر السفر خلال موسم إعادة فتح المدارس، لكننا لاحظنا هذا العام ارتفاعها مقارنةً بالأعوام السابقة. هذا العام، سافر معظمهم في منتصف يونيو أو في نهايته. لذا، يسعى الكثيرون الآن للعودة في نفس الوقت".

وبحسب تحليل صحيفة خليج تايمز ، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً من عدة دول بشكل ملحوظ في النصف الثاني من شهر أغسطس/آب.

تُظهر بيانات سكاي سكانر أن أرخص رحلة مباشرة إلى دبي على طيران الإمارات تبلغ حاليًا حوالي 1300 درهم إماراتي، مقارنةً بحوالي 2468 درهمًا إماراتيًا لرحلة مباشرة من مومباي في الأسبوع الثالث من أغسطس. أما رحلات التوقف من العديد من الوجهات في الهند، والتي تكلف حوالي 1000 درهم إماراتي، فتتجاوز الآن 1500 درهم إماراتي في الأيام الأخيرة من الشهر. أما أدنى سعر لرحلة في أغسطس فهو 784 درهمًا إماراتيًا في 26 أغسطس.

من باكستان، أرخص رحلة من كراتشي هي 750 درهمًا إماراتيًا مع توقف واحد، بينما تبلغ تكلفة الرحلة إلى بيشاور حاليًا 1044 درهمًا إماراتيًا. مع ذلك، في الأسبوع الثالث من الشهر، من المتوقع أن ترتفع التكلفة بما لا يقل عن 400 درهم إماراتي إلى 600 درهم إماراتي.

وفي لبنان، ارتفعت قيمة تذكرة السفر من بيروت إلى دبي، والتي كانت تبلغ 1751 درهماً إماراتياً في 15 أغسطس/آب، إلى 2144 درهماً إماراتياً على متن فلاي دبي، و2803 دراهم على متن طيران الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر.

من سوهاج المصرية، أصبح سعر التذكرة من 931 درهمًا إماراتيًا في 15 أغسطس 1387 درهمًا إماراتيًا على الأقل بين 21 و25 أغسطس. أما من المملكة المتحدة، فالزيادة أقل حدة، حيث ارتفعت أسعار التذاكر من لندن إلى دبي من 1321 درهمًا إماراتيًا إلى 1456 درهمًا إماراتيًا.

نصائح للمسافرين

يقول وكلاء السفر إن على من لم يحجزوا رحلاتهم بعد العودة الآن أو الانتظار حتى الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث قد تنخفض الأسعار. وأضاف وسيم: "بالنسبة لمن لا يحتاجون إلى سفر عاجل، قد يوفر الانتظار المال، لكن فرص العثور على أسعار منخفضة في الأيام المقبلة ضئيلة، فالرحلات شبه ممتلئة بالفعل".