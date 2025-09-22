100 ألف دولار.. رسوم "ترامب" الجديدة تثير هلع حاملي تأشيرة H-1B في الإمارات

عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم دخول بقيمة 100,000 دولار على تأشيرات غير المهاجرين، يسارع بعض حاملي تأشيرة H-1B بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وقالت وكالات السفر في الإمارات إن حالة من "الهلع" سادت بين المسافرين حاملي تأشيرة H-1B يوم السبت بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجديدة. وقد طلبت الشركات الأمريكية من هؤلاء الأفراد عدم السفر إلى الخارج، مما دفع الأشخاص الموجودين بالفعل خارج الولايات المتحدة إلى العودة على عجل.

وبعد توضيح مسؤول أمريكي بأن قاعدة الرسوم الجديدة تنطبق فقط على المتقدمين الجدد وليس على حاملي التأشيرات الحاليين أو تجديدها، بدأت حالة الهلع في الانحسار. ومع ذلك، لا يزال العديد من حاملي التأشيرات يعودون إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر، خوفًا من أن تغير إدارة ترامب القواعد مرة أخرى.

رحلات جوية ممتلئة وارتفاع في الأسعار

تحدث أفينش أداني، المدير العام لشركة "نيو ترافلز آند توريزم"، عن وجود طلب كبير من الطلاب والمحترفين الذين يرغبون في السفر إلى الولايات المتحدة يوم السبت بعد الإعلان عن الرسوم الجديدة.

وقال أداني لـ "خليج تايمز": "كانت جميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة ممتلئة يوم السبت، لأن كلًا من طيران الإمارات والاتحاد للطيران توفر اتصالًا قويًا للأشخاص الذين يسافرون من شبه القارة الهندية إلى الولايات المتحدة. وقد فضل معظم المسافرين السفر عبر مطار زايد الدولي في أبوظبي، لأنه يتيح لهم إنهاء إجراءات الهجرة الأمريكية بسرعة بفضل تسهيلات التخليص المسبق المتاحة في المطار."

وأضاف أداني أن الوضع أصبح أفضل اليوم بعد توضيح الولايات المتحدة أن الرسوم الجديدة تنطبق فقط على المتقدمين الجدد وليس على حاملي التأشيرات الحاليين. لكنه أكد أن الناس لا يزالون يفضلون العودة إلى الولايات المتحدة في الأيام القليلة القادمة لأنهم تلقوا رسائل من شركاتهم تطلب منهم البقاء في الولايات المتحدة.

وذكرت رينا فيليب، المدير العام لشركة "إيرترافل إنتربرايزيز آند توريزم"، أن حالة من "الذعر وعدم اليقين" سادت بين حاملي تأشيرة H-1B في أعقاب الرسوم الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الأمريكية.

وتشير مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الركاب طلبوا من إحدى شركات الطيران إنزالهم من الطائرة بسبب التغييرات في تأشيرة H-1B.

وذكرت وكالات السفر أن الرحلات الجوية تعمل بكامل طاقتها، وأن هذه القفزة الهائلة في الطلب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تصل إلى 20%.