100 ألف درهم وسيارات نيسان جوائز في"دبي للتسوّق"

سيحظى سكان دبي بفرصة الفوز بسيارة "نيسان إكس تريل" أو "نيسان إكستيرا" أو "نيسان كيكس" أو "نيسان ألتيما" أو "نيسان سفاري جديدة"، بالإضافة إلى جائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم، مع عودة مهرجان دبي للتسوّق في دورته الثلاثين في 6 ديسمبر.

وبالإضافة إلى الجوائز الرئيسية، سيتم أيضاً إضافة كل من يحمل تذكرة إلى سحب ثانٍ، حيث سيحصل الفائز الأسبوعي على الجائزة الكبرى، وهي سيارة نيسان باترول جديدة كلياً.

ويمكن للمقيمين المشاركة في سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، والتي ستتوج فائزاً يومياً طوال فترة المهرجان الذي يستمر حتى 12 يناير 2025.

ويحظى كل من يشتري تذكرة سحب بفرصة الفوز بهذه الجوائز، وتتوفر التذاكر للشراء في أي من محطات خدمة إينوك أو متاجر زووم في مختلف أنحاء دبي، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً خيارات للتسجيل في السحب عند شراء تذكرة سحب في القرية العالمية، وفي أكشاك مختارة في مختلف أنحاء المدينة. ويبلغ سعر كل تذكرة سحب 100 درهم.

تُعدّ سحوبات مهرجان دبي للتسوّق واحدةً من التجارب التي تُنظَّم خصيصاً للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمهرجان التسوق.

طوال أيام المهرجان الثمانية والثلاثين، سيتمكن المقيمون والزوّار من مشاهدة العروض الساحرة المجانية لأضواء دبي، والألعاب النارية، إلى جانب عروض الطائرات بدون طيار المجانية أيضاً، والتي ستكون يوميّة وعلى مستوى عالمي.

وسيضم مهرجان التسوق أيضاً مجموعةً من أكبر الفنانين والمشاهير في العالم ضمن مجموعة من الحفلات الموسيقية الحية بما في ذلك مهرجان 321.

وسيتم الكشف قريباً عن التقويم الكامل لفعاليات مهرجان دبي للتسوق، والذي يتضمن دليلاً شاملاً حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من المهرجان خلال أشهر الشتاء في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.