100 ألف درهم: ندرة العود تحوّل كيلوغرام الخشب إلى ثروة

قد يبدو ثمن كيلوغرام واحد من الخشب يصل إلى 100,000 درهم أمراً لا يُصدق، لكن في عالم العود، هناك من يدفع هذا السعر دون تردد. فالعود، المعروف بعطره الدافئ والخشبي والدائم، يتجاوز كونه مجرد عطر، ليصبح رمزاً للتراث والفخامة.

من إندونيسيا إلى الهند، أصبحت أندر أنواع هذا الخشب العطري تحقق أسعاراً خيالية وتستقطب عشاق العطور وهواة الجمع حول العالم.

وفي معرض الإمارات للعطور والعود الأخير في إكسبو الشارقة، اجتمع تجار وصناع العطور ومقتنوها من مختلف أنحاء المنطقة لعرض واقتناء أرقى أشكال هذه الجوهرة العطرية القديمة. وعلى الرغم من الزجاجات اللامعة ودخان العود المتصاعد، تميّز عطر "تاراكان" القادم من إندونيسيا، والذي بلغ سعره 105,000 درهم للكيلوغرام الواحد.

قال فاروق داوود من مجموعة عود "أجمل"، وهو يمسك بصندوق خشبي صغير مبطن بالحرير: "هذه إحدى أكثر قطع العود ندرة وتفرداً في العالم. لها قاعدة من القرفة وطعم حلو يدوم لأيام. حتى بعد غسل الملابس، يبقى الأثر العطري ثابتاً".

عبق يسبق الحضارات

لطالما كانت قطع العود جزءاً من الثقافة العربية لمئات السنين؛ تُحرق في المنازل لاستقبال الضيوف وتُستخدم لتعطير الملابس قبل المناسبات الخاصة. في كامل الشرق الأوسط، يُعد عبير العود رمزاً للمكانة الرفيعة.

ما يميز العود عن أي عطر آخر هو مصدره الطبيعي؛ إذ يتكوّن عندما تُصاب أشجار مثل الأكويلاريا أو الجيرينوبس بنوع معين من الفطريات، ثم تنتج الشجرة خشباً قلبياً غامقاً ومرزَّزاً يُسمى العود. وتنبعث من هذا الخشب المصاب الرائحة الترابية العميقة التي يدفع الناس آلاف الدراهم للحصول عليها.

وهذه العملية لا تحدث بين ليلة وضحاها، بل يستغرق نضج الراتنج وتكوينه 20 إلى 25 عاماً ليصل إلى هذا التعقيد الفريد.

وقد تميز العود "تاراكان" بقوة رائحته ودوامها الطويل، وقال داوود: "العطر شديد الثبات، يبقى على القماش لأيام ويصلح لتعطير المنزل والمجلس. إنه ليس مجرد عطر؛ إنه قطعة فنية من الطبيعة".

وتأتي بعده في القيمة أنواع مثل "إيمفال سوبر" من الهند بسعر 85,000 درهم تقريباً، و"مالينو" من ماليزيا بسعر 70,000 درهم، ولكل منها عبير مميز يتراوح بين الحدة والبهارات والنغمات الحلوة.

في جناح آخر، عرض عبد الرشيد — وهو بائع عطور — ما وصفه بـ"عود على وشك الانقراض". هذه الأنواع النادرة تباع الآن بأكثر من 100,000 درهم للكيلوغرام الواحد. قال رشيد: "قبل عشر سنوات فقط، كان هذا العود لا يزيد سعره عن 10,000 درهم، واليوم تضاعف عشرين مرة. مصدره الفلبين ويشتهر بثبات رائحته ونعومتها، وأفضل الأنواع تستخرج من الأشجار التي لا يقل عمرها عن 25 عاماً".

ليست الندرة والزمن وحدهما سبب ارتفاع الأسعار؛ فالتشريعات البيئية وقطع الأشجار الجائر جعلا أشجار القِلف الطبيعي أكثر ندرة بينما استمر الطلب على العود الطبيعي في الارتفاع، خاصةً من منطقة الخليج. وأضاف رشيد: "المعروض محدود، والسوق يغص بالمقتنين الذين يبحثون عن الأفضل".

فن صناعة العود

تحويل الخشب المصاب إلى زيت أو قطع عود عطرية هو عملية طويلة ودقيقة؛ حيث يُجمع ويُنظف ويُجفف تحت الشمس، ثم ينقع في الماء أحياناً لأسابيع ليتشرب الراتنج ويزداد غِناه.

بعد ذلك يُقطّر الخشب لاستخلاص الزيت النفيس الذي يُعتَّق لأشهر أو سنوات حتى يتعمق العطر. فطن واحد من خشب القِلف قد ينتج كيلوغراماً أو اثنين فقط من العود عالي الجودة، ما يجعله أحد أغلى المواد الطبيعية في العالم.

قال محمد صلاح من عطور أتيج: "زيت العود ليس كالعطور التقليدية، فهو نقي وقوي ويدوم طويلاً. نقطة واحدة منه كفيلة بملء الغرفة كلها".

ويتغير تركيبه الكيميائي حسب الحرارة، فكلما ارتفعت حرارة الجسم تطوّر العطر، وهذا ما يجعل العود إدماناً لهواة الجمع وصُناع العطور.

جيل جديد من صنّاع العود

وشهد المعرض أيضاً مشاركة عدد من رواد الأعمال المحليين، خصوصاً من السيدات الإماراتيات، اللواتي ارتقين بصناعة العود التقليدية إلى مستويات جديدة.

تقول مريم العري، مؤسسة "عوديس": "بدأنا من المنزل لأن العطور جزء من دمنا نحن العرب. نصنع بخاخات منزلية وخلطات عود وعُطور ورُشوش، كل شيء من الصفر. نستخدم زيوتاً فاخرة من مختلف دول العالم حتى بدأنا نصنع عطوراً لعلامات أخرى".

وتعكس تركيباتهم عمق الأخشاب مع لمسات زهرية ومسك، ما يمنحها طابعاً عربياً أصيلاً.

أما شعيب عبد الله السويدي، فقد بدأت حكاية شغفه مع العود منذ الطفولة: "كنت أحمل زجاجة عود صغيرة إلى المدرسة يومياً. كلما اشترى والدي عطراً كنت أتخاصم معه لأنني أردت أن أصنعه بنفسي".

تحوّل هذا الشغف الطفولي إلى عمل تجاري في 2019، واليوم يقدم السويدي عبر علامته 30 نوعاً مختلفاً من العود للرجال والنساء باستخدام زيوت مستخرجة من أخشاب الأشجار في الصين وإندونيسيا وفيتنام.

ويضيف: "عطوري مختلفة عما هو متوفر في السوق، لها روح وعمق يأتي فقط من الاستخلاص الطبيعي والصبر".