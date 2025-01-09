100 ألف درهم من يانصيب الإمارات لمقيم أذربيجاني قبل رأس السنة الجديدة

وأصبح المقيم بالفعل مشاركاً مخلصاً في السحب منذ إطلاقه. وقال المغترب الذي حصل على الجائزة قبل يومين من رأس السنة الجديدة: "كانت لحظة الفوز غير عادية لأنها لم تكن متوقعة على الإطلاق".