100 ألف درهم من يانصيب الإمارات لمقيم أذربيجاني قبل رأس السنة الجديدة
أعلن مشغل اليانصيب الإماراتي يوم الأربعاء أن أحد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد فاز بمبلغ ضخم قدره 100,000 درهم إماراتي في أحدث سحب يانصيب.
وقال "تورال عباس عباسوف"، الذي ينحدر من أذربيجان ويقيم في الإمارات منذ عام 2007، إن الفوز كان: "غير متوقع على الإطلاق".
وأصبح المقيم بالفعل مشاركاً مخلصاً في السحب منذ إطلاقه. وقال المغترب الذي حصل على الجائزة قبل يومين من رأس السنة الجديدة: "كانت لحظة الفوز غير عادية لأنها لم تكن متوقعة على الإطلاق".
"لقد كانت بمثابة هدية من الله للعام الجديد".
"لقد قمت بتسجيل الدخول، وأمسكت بهاتفي، وواصلت التحدث مع صديقي ورأيت هذا الإشعار الكبير الذي يقول "مبروك. لقد فزت بجائزة كبيرة. 100.000 درهم".
وأضاف "تورال"، الذي فاز في سحب الحظ السعيد، إنه كان قد سجل دخوله للتو عندما ظهر الإشعار. وأفاد: "أمسكت بهاتفي وكنت أتحدث إلى صديقي عندما ظهر إشعار كبير. 'تهانينا. لقد فزت بجائزة كبيرة. 100 ألف درهم".