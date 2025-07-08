100 ألف درهم: منحة إماراتية لدعم حماة التراث والثقافة

أطلقت وزارة الثقافة الإماراتية الدورة الرابعة من برنامج المنح الوطنية للثقافة والإبداع، بإضافة فئة جديدة للتوثيق والأرشفة بقيمة تصل إلى 100 ألف درهم، وذلك في إطار الجهود الموسعة للحفاظ على التراث الثقافي للدولة.

ويقدم البرنامج المعزز، الذي يقبل الطلبات حتى 31 أغسطس/آب 2025، خمس فئات مميزة من المنح لدعم المبدعين الإماراتيين في سبعة مجالات، وهو ما يمثل نمواً كبيراً منذ إطلاق المبادرة قبل ثلاث سنوات.

تتيح منحة التوثيق والأرشفة المضافة حديثًا للمبدعين توثيق الممارسات التقليدية والتاريخ الشفوي والتحف الثقافية.

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وتظل منحة الإبداع والإنتاج العرض الرئيسي للبرنامج، حيث توفر ما يصل إلى 100 ألف درهم لتمويل الأعمال الفنية والإبداعية في مجال الأفلام والموسيقى والعروض والفنون البصرية والأدب وألعاب الفيديو ومشاريع التراث الثقافي.

دعماً للتطوير المهني للمبدعين، تقدم منحة الترويج والمشاركة المحلية ما يصل إلى 80 ألف درهم لدعم توزيع المشاريع ونشرها والمشاركة في الفعاليات والفرص الثقافية المحلية.

وتستمر منحة تنمية القدرات، التي تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، في دعم فرص التعلم بما في ذلك الدورات القصيرة والإقامات والتدريب المتخصص من مؤسسات معترف بها لتعزيز المهارات والمواهب الإبداعية.

ويتلقى التمثيل الدولي الدعم من خلال منحة السفر والتنقل التي تصل إلى 50 ألف درهم، لتغطية تكاليف المبدعين المشاركين في الفعاليات العالمية أثناء تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على المنصات الدولية.

يستهدف البرنامج كل من المحترفين المبدعين الإماراتيين الناشئين والراسخين، ويتطلب من المتقدمين أن يحملوا مؤهلات أكاديمية في مجالهم الإبداعي ذي الصلة أو إثبات خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات مع سجل حافل.

تشمل الأهلية المواطنين الإماراتيين وأبناء الإماراتيات الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، مع مراعاة المواهب الشابة المتميزة بناءً على قدراتهم المتميزة. يجب أن تتوافق جميع المشاريع مع عادات وقيم وأخلاقيات دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تعزيز الهوية الوطنية والتراث الثقافي.

تتطلب عملية التقديم التسجيل عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الثقافة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم تفاصيل شاملة عن المشروع والميزانيات والجداول الزمنية والمواد الداعمة قبل الموافقة على شروط وأحكام البرنامج.

تقتصر الطلبات على فئة منحة واحدة لكل طلب، مع ضرورة أن تتوافق مقترحات الميزانية مع سقف الفئات. وتشجع الوزارة على دمج أهداف التنمية المستدامة والممارسات الصديقة للبيئة لتعزيز فرص التقييم.

ويدخل البرنامج دورته الرابعة بفتح باب التقديم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الثقافة حتى 31 أغسطس/آب 2025.

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