100 ألف درهم لـ 9 فائزين من يانصيب الإمارات

كشف يانصيب الإمارات العربية المتحدة عن نتائج سحب "يوم الحظ"، حيث فاز سبعة فائزين محظوظين بجائزة قدرها 100,000 درهم لكل منهم ضمن فئة الجوائز المضمونة. كما تطابقت أرقام خمسة أيام مع رقم الشهر الصحيح، مما أهّلهما للفوز بجائزة قدرها 100,000 درهم لكل منهما في الفئة الثالثة.
أرقام الفوز لهذا الأسبوع من قسم الأيام كانت: 22، 25، 12، 30، 14، و24، ورقم الشهر كان 6. للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على المشاركين مطابقة جميع أرقام الأيام الستة بأي ترتيب ورقم الشهر الصحيح.
حصل كل من الفائزين السبعة اعلى بطاقات الحظ التالية:
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بالإضافة إلى ذلك، فاز 79 مشاركًا بجائزة قدرها 1000 درهم إماراتي لكل منهم عن طريق مطابقة أرقام خمسة أيام أو أربعة أيام مع رقم الشهر. وفاز 7988 مشاركًا آخرين بجائزة قدرها 100 درهم إماراتي لكل منهم عن طريق مطابقة أرقام ثلاثة أيام مع رقم الشهر، أو يومين مع رقم الشهر، أو يوم واحد مع رقم الشهر، أو حتى رقم الشهر وحده. وبلغ إجمالي عدد الفائزين في السحب 8076 فائزًا في جميع فئات الجوائز.
أعلن يانصيب الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق لعبتين إضافيتين بجوائز تصل إلى 500,000 درهم إماراتي. وتتراوح أسعار الاشتراك في لعبتي "جيمستون ريتشز" و"سبورتس مانيا"، المقدمتين من EQL Games، بين درهمين و50 درهمًا إماراتيًا.
تقدم لعبة Gemstone Riches 196 فئة جوائز. على اللاعبين مطابقة أرقامهم مع الأرقام المحظوظة للفوز بالجائزة المقابلة، مع فرص متعددة للفوز بتذكرة واحدة. كما تتضمن اللعبة جولة إضافية.
أضافت اليانصيب الوحيدة المرخصة اتحاديًا في الإمارات العربية المتحدة لعبتين جديدتين في يونيو، مقدمةً جوائز تصل إلى 1.25 مليون درهم. قبل ذلك، أطلقت سحبًا يوميًا يتيح للاعبين فرصة ربح ما يصل إلى 2500 درهم يوميًا.
هذا بالإضافة إلى سحبها الأسبوعي على جائزة كبرى بقيمة 100 مليون درهم، وجوائز نقدية أخرى تتراوح قيمتها بين 100 ومليون درهم. كما تقدم بطاقات خدش بجوائز تصل إلى مليون درهم.