100 ألف درهم لـ 9 فائزين من يانصيب الإمارات

بالإضافة إلى ذلك، فاز 79 مشاركًا بجائزة قدرها 1000 درهم إماراتي لكل منهم عن طريق مطابقة أرقام خمسة أيام أو أربعة أيام مع رقم الشهر. وفاز 7988 مشاركًا آخرين بجائزة قدرها 100 درهم إماراتي لكل منهم عن طريق مطابقة أرقام ثلاثة أيام مع رقم الشهر، أو يومين مع رقم الشهر، أو يوم واحد مع رقم الشهر، أو حتى رقم الشهر وحده. وبلغ إجمالي عدد الفائزين في السحب 8076 فائزًا في جميع فئات الجوائز.