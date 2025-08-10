100 ألف درهم لـ 7 مقيمين من يانصيب الإمارات

حتى الآن، ظل الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم بعيد المنال، لكن بيشوب ووسلي، مدير عمليات اليانصيب في شركة "ذا جيم"، التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة، قال في مقابلة سابقة مع صحيفة "خليج تايمز" إن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يفوز بها شخص ما.