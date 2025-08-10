100 ألف درهم لـ 7 مقيمين من يانصيب الإمارات

تم الإعلان عن الأرقام الفائزة بجائزة اليانصيب الإماراتي يوم الأحد 9 أغسطس، وهي: 19، 4، 1، 14، 9، 10 في مجموعة الأيام، و8 في مجموعة الأشهر.
للفوز بـ 100 مليون درهم، ليس بالضرورة أن تكون أرقام قسم الأيام متطابقة تمامًا. مع ذلك، يجب مطابقة الرقم في قسم الأشهر، وهو 8 هذا الأسبوع، بشكل صحيح.
بعد اختيار أرقام اليانصيب، اختار النظام سبعة أرقام حظ، والتي تمنح جوائز "مضمونة" بقيمة 100 ألف درهم لكل منها.
وكانت الهويات الفائزة هي:
CK6194776
AI0776416
DD8036686
CP6651315
CW7378863
BH3232556
АТ1838014
تبلغ تكلفة كل مشاركة للفوز بالجائزة الكبرى 50 درهمًا إماراتيًا. لكل تذكرة يتم شراؤها، يُنشئ النظام "معرّف فرصة الحظ" المقابل.
وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ حوالي 1 في 8.8 مليون.
بناءً على الأرقام المتطابقة، يمكن للمشاركين ربح جوائز بقيمة 100 مليون درهم، أو مليون درهم، أو 100 ألف درهم، أو 1000 درهم، أو 1000 درهم. يمكن للمشاركين اختيار أرقام اليانصيب الخاصة بهم أو استخدام ميزة "الاختيار السهل" التي تُنجز المهمة من خلال مُولّد أرقام عشوائي.
حتى الآن، ظل الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم بعيد المنال، لكن بيشوب ووسلي، مدير عمليات اليانصيب في شركة "ذا جيم"، التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة، قال في مقابلة سابقة مع صحيفة "خليج تايمز" إن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يفوز بها شخص ما.
وفي الآونة الأخيرة، أطلقت اليانصيب الإماراتية العديد من ألعاب بطاقات الخدش، والتي أتاحت للاعبين فرصة الفوز بما يصل إلى مليون درهم.
تبدأ أسعار هذه البطاقات من 5 دراهم، مما يتيح فرصة ربح ما يصل إلى 50,000 درهم. الجائزة الكبرى لبطاقات السحب فئة 10 دراهم هي 100,000 درهم، بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لبطاقات السحب فئة 20 درهمًا 300,000 درهم. يمكن للاعبين ربح مليون درهم مع بطاقات بقيمة 50 درهمًا.
تم إطلاق أول يانصيب منظم في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من العام الماضي، حيث قدم جائزة كبرى قدرها 100 مليون درهم