100 ألف درهم لـ 7 مقيمين من يانصيب الإمارات

حلّ مساء السبت، وحان الوقت لنرى إن كان أحد سكان الإمارات قد فاز بجائزة الـ 100 مليون درهم التي ستغير حياته. أُعلنت الأرقام الفائزة في يانصيب الإمارات العربية المتحدة: 20، 18، 19، 24، 12، 13 في مجموعة الأيام، و2 في مجموعة الأشهر.