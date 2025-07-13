100 ألف درهم لـ 7 مقيمين من يانصيب الإمارات

حلّ مساء السبت، وحان الوقت لنرى إن كان أحد سكان الإمارات قد فاز بجائزة الـ 100 مليون درهم التي ستغير حياته. أُعلنت الأرقام الفائزة في يانصيب الإمارات العربية المتحدة: 20، 18، 19، 24، 12، 13 في مجموعة الأيام، و2 في مجموعة الأشهر.
وبينما يمكن مطابقة أرقام قسم الأيام بأي ترتيب، فإن رقم قسم الأشهر يجب أن يتطابق تمامًا للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم.
وفي الوقت نفسه، فاز سبعة مشاركين محظوظين مرة أخرى ببطاقات "فرصة الحظ" والتي تضمن لهم الفوز بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم.
تبلغ تكلفة كل مشاركة للفوز بالجائزة الكبرى 50 درهمًا إماراتيًا. لكل تذكرة يتم شراؤها، يُنشئ النظام "معرّف فرصة الحظ" المقابل.
معرفات الحظ السبعة المختارة في سحب الحظ هي كما يلي:
AI0704054
BX4878787
BI3351640
BZ5001959
CN6426312
CL6264281
CO6502073
بناءً على الأرقام المتطابقة، يمكن للمشاركين ربح جوائز بقيمة 100 مليون درهم، أو مليون درهم، أو 100 ألف درهم، أو 1000 درهم، أو 1000 درهم. ويمكن للمشاركين اختيار أرقام اليانصيب الخاصة بهم أو استخدام ميزة "الاختيار السهل" التي تُنجز المهمة من خلال مُولّد أرقام عشوائي.
يتوفر أيضًا خيار شراء بطاقات الخدش للفوز بما يصل إلى مليون درهم. تبدأ أسعار هذه البطاقات من 5 دراهم، مما يتيح فرصة ربح ما يصل إلى 50,000 درهم. الجائزة الكبرى لبطاقات السحب فئة 10 دراهم هي 100,000 درهم، بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لبطاقات السحب فئة 20 درهمًا 300,000 درهم. يمكن للاعبين ربح مليون درهم ببطاقات بقيمة 50 درهمًا.
يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر المشاركة في أول يانصيب منظم في البلاد