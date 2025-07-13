الإمارات

100 ألف درهم لـ 7 مقيمين من يانصيب الإمارات

تم إطلاق أول يانصيب منظم في الدولة في ديسمبر من العام الماضي، حيث قدم جائزة كبرى قدرها 100 مليون درهم
الصورة: لقطة شاشة من يوتيوب

الصورة: لقطة شاشة من يوتيوب

تاريخ النشر

حلّ مساء السبت، وحان الوقت لنرى إن كان أحد سكان الإمارات قد فاز بجائزة الـ 100 مليون درهم التي ستغير حياته. أُعلنت الأرقام الفائزة في يانصيب الإمارات العربية المتحدة: 20، 18، 19، 24، 12، 13 في مجموعة الأيام، و2 في مجموعة الأشهر.

وبينما يمكن مطابقة أرقام قسم الأيام بأي ترتيب، فإن رقم قسم الأشهر يجب أن يتطابق تمامًا للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم.

وفي الوقت نفسه، فاز سبعة مشاركين محظوظين مرة أخرى ببطاقات "فرصة الحظ" والتي تضمن لهم الفوز بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم.

تبلغ تكلفة كل مشاركة للفوز بالجائزة الكبرى 50 درهمًا إماراتيًا. لكل تذكرة يتم شراؤها، يُنشئ النظام "معرّف فرصة الحظ" المقابل.

معرفات الحظ السبعة المختارة في سحب الحظ هي كما يلي:

  • AI0704054

  • BX4878787

  • BI3351640

  • BZ5001959

  • CN6426312

  • CL6264281

  • CO6502073

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بناءً على الأرقام المتطابقة، يمكن للمشاركين ربح جوائز بقيمة 100 مليون درهم، أو مليون درهم، أو 100 ألف درهم، أو 1000 درهم، أو 1000 درهم. ويمكن للمشاركين اختيار أرقام اليانصيب الخاصة بهم أو استخدام ميزة "الاختيار السهل" التي تُنجز المهمة من خلال مُولّد أرقام عشوائي.

يتوفر أيضًا خيار شراء بطاقات الخدش للفوز بما يصل إلى مليون درهم. تبدأ أسعار هذه البطاقات من 5 دراهم، مما يتيح فرصة ربح ما يصل إلى 50,000 درهم. الجائزة الكبرى لبطاقات السحب فئة 10 دراهم هي 100,000 درهم، بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لبطاقات السحب فئة 20 درهمًا 300,000 درهم. يمكن للاعبين ربح مليون درهم ببطاقات بقيمة 50 درهمًا.

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر المشاركة في أول يانصيب منظم في البلاد

يانصيب الإمارات: 7 مشاركين يفوزون بجائزة 100 ألف درهم لكل منهم في سحب يانصيب الإمارات يعلن عن لعبتين جديدتين بجوائز تصل إلى 1.25 مليون درهم

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