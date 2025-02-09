100 ألف درهم لـ 7 مقيمين في يانصيب الإمارات
فاز7 مقيمين محظوظين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم في يانصيب الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع بعد أن تم اختيارهم ضمن فئة "الجوائز المضمونة".
وكانت أرقام الفوز بالجائزة الكبرى في سحب يوم السبت هي 13، 17، 3، 31، 18، 6، في حين كان رقم الشهر هو 11. وللفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم، يتعين على المشاركين مطابقة جميع أرقام "الأيام" الستة بأي ترتيب، ولكن يجب أن يكون رقم "الشهر" متطابقًا تمامًا.
وفقًا لنظام السحب، تم اختيار سبعة من أصحاب بطاقات الحظ السعيد للفوز بجائزة مضمونة بقيمة 100 ألف درهم إماراتي. والبطاقات الفائزة هي:
السيرة الذاتية 7272957
CA5115410
AU1936997
DU9798388
رقم DC7918424
بي كيه 3503010
بي اكس 4868015
ندعو المشاركين إلى التحقق من تذاكرهم وتجربة حظهم في السحوبات القادمة.
وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أول يانصيب منظم في ديسمبر من العام الماضي، حيث قدمت جائزة كبرى بقيمة 100 مليون درهم. وبناءً على عدد الأرقام المتطابقة، يمكن للاعبين الفوز بجوائز تتراوح بين 100 إلى 100 مليون درهم.
اليانصيب مخصص للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يُسمح للاعبين بالمشاركة في الألعاب إلا إذا كانوا متواجدين فعليًا في الدولة وقت اللعب.
وفي حين أن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى هي واحد في أكثر من 8 ملايين، فإن "شخصاً ما في الإمارات العربية المتحدة سيفوز بجائزة الـ 100 مليون درهم بالتأكيد"، وفقاً لما قاله بيشوب ووسلي، مدير عمليات اليانصيب في شركة ذا جيم، التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق.
وقال ووسلي في أوائل فبراير/شباط إن يانصيب الإمارات العربية المتحدة يخطط لبيع التذاكر في أماكن البيع بالتجزئة مثل متاجر السلع الأساسية ومحلات السوبر ماركت ومحطات الوقود "قريبًا".