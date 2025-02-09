100 ألف درهم لـ 7 مقيمين في يانصيب الإمارات

وكانت أرقام الفوز بالجائزة الكبرى في سحب يوم السبت هي 13، 17، 3، 31، 18، 6، في حين كان رقم الشهر هو 11. وللفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم، يتعين على المشاركين مطابقة جميع أرقام "الأيام" الستة بأي ترتيب، ولكن يجب أن يكون رقم "الشهر" متطابقًا تمامًا.