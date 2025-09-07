100 ألف درهم لـ 7مقيمين من يانصيب الإمارات

كل أسبوعين، يزداد الترقب لدى سكان الإمارات العربية المتحدة لمتابعة سحب يانصيب الإمارات العربية المتحدة المباشر، متلهفين لمعرفة ما إذا كان الحظ سيحالفهم. ولكن هذه المرة، فاجأ البث المباشر، المقرر أن يبدأ الساعة 8:30 مساءً، المشاهدين بتأخيرات غير متوقعة، مما جعل الكثيرين ينتظرون بفارغ الصبر بدء البث.
استمر التأخير قرابة ساعة، مما أثار حالة من الارتباك والتكهنات بين المشاركين المتفائلين. ولكن بمجرد بدء البث، عادت الإثارة مع الكشف عن الأرقام الفائزة: ١١، ٢٠، ١٧، ٥، ٢٤، و١٤ في مجموعة الأيام ، و ٢ في مجموعة الأشهر .
للفوز بالجائزة الكبرى، يجب على المشاركين مطابقة جميع الأرقام الستة في مجموعة الأيام بأي ترتيب، بالإضافة إلى تطابق دقيق في مجموعة الأشهر.
في السحب العشرين ليانصيب الإمارات العربية المتحدة، فاز سبعة فائزين محظوظين بجائزة قدرها 100 ألف درهم لكل منهم، وذلك بفضل معرفات الحظ السعيد الخاصة بهم، والتي تضمن لهم الفوز في كل سحب.
المعرفات هي كما يلي:
DO9180852
CU7118768
CB5287039
CM6315976
BH3293595
DT9626374
BZ5056906
لا يقتصر يانصيب الإمارات العربية المتحدة على اختيار الأرقام فحسب، بل يقدم مجموعة متنوعة من الألعاب الشيّقة المصممة خصيصًا للراغبين في ربح جوائز قيّمة. وقد أُطلقت لعبتان جديدتان في يوليو، تقدمان جوائز كبرى تصل إلى 500,000 درهم، وتبدأ أسعار الاشتراك من درهمين فقط وتصل إلى 50 درهمًا.
منذ إطلاقه في نوفمبر 2024، سرعان ما أصبح اليانصيب المنظم الأول والوحيد في البلاد حديث المدينة بسبب جائزته الكبرى الضخمة التي تبلغ 100 مليون درهم.
على مدى الأشهر العشرة الماضية، اجتذبت يانصيب الإمارات العربية المتحدة أكثر من 600 ألف مستخدم مسجل، وتعزز هذا العدد بتوفر التذاكر في محطات وقود أدنوك المختارة في جميع أنحاء دبي.