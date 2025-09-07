100 ألف درهم لـ 7مقيمين من يانصيب الإمارات

استمر التأخير قرابة ساعة، مما أثار حالة من الارتباك والتكهنات بين المشاركين المتفائلين. ولكن بمجرد بدء البث، عادت الإثارة مع الكشف عن الأرقام الفائزة: ١١، ٢٠، ١٧، ٥، ٢٤، و١٤ في مجموعة الأيام ، و ٢ في مجموعة الأشهر .