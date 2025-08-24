100 ألف درهم لـ 7مقيمين من يانصيب الإمارات

كما جرت العادة كل أسبوعين، الساعة 8:30 مساءً، اجتمع سكان الإمارات لمشاهدة البث المباشر ليانصيب الإمارات العربية المتحدة، ليجرّبوا حظهم في الفوز بالسحب. أُعلنت الأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى في السحب التاسع عشر: 10، 2، 14، 20، 24، و19 في مجموعة الأيام، و10 في مجموعة الأشهر.
على الرغم من أن المشاركين يمكنهم مطابقة الأرقام الموجودة في مجموعة الأيام بأي ترتيب، إلا أنه يجب أن يكون الرقم الموجود في مجموعة الأشهر مطابقًا تمامًا للفوز.
في غضون ذلك، فاز سبعة من سكان دبي المحظوظين بجائزة كبرى في السحب الأخير، حيث حصلوا على بطاقات هوية "فرصة الحظ" المضمونة للفوز بمبلغ 100,000 درهم. البطاقات هي كما يلي:
DQ9335295
BX4837560
BI3399461
AT1888906
سي جيه6082798
CZ7603846
CL6231666
بالإضافة إلى اختيار الأرقام، يقدم يانصيب الإمارات العربية المتحدة العديد من الألعاب للراغبين في الفوز بجوائز كبيرة. في الشهر الماضي، أُطلقت لعبتان بجوائز تصل إلى 500,000 درهم.
تتراوح أسعار الدخول للعبتين بين درهمين و50 درهمًا. اقرأ تقرير صحيفة خليج تايمز لمعرفة المزيد عن كيفية لعب جيمستون ريتشز وسبورتس مانيا.
تم إطلاق اليانصيب الأول والوحيد المنظم في البلاد في نوفمبر 2024، وسرعان ما أصبح حديث المدينة بسبب جائزته الكبرى الضخمة التي تبلغ 100 مليون درهم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة "ذا جيم" - التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة - أنها تخطط لبيع التذاكر في أماكن البيع بالتجزئة مثل متاجر التجزئة ومحلات السوبر ماركت ومحطات الوقود، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.