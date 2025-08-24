100 ألف درهم لـ 7مقيمين من يانصيب الإمارات

كما جرت العادة كل أسبوعين، الساعة 8:30 مساءً، اجتمع سكان الإمارات لمشاهدة البث المباشر ليانصيب الإمارات العربية المتحدة، ليجرّبوا حظهم في الفوز بالسحب. أُعلنت الأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى في السحب التاسع عشر: 10، 2، 14، 20، 24، و19 في مجموعة الأيام، و10 في مجموعة الأشهر.