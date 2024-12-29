100 ألف درهم لـ 11 مقيماً في السحب الثاني لليانصيب الإماراتي

بالنسبة لرجل الأعمال الباكستاني محمد شهيد، الذي شارك في العديد من السحوبات في الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد الماضي، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها تذكرة يانصيب الإمارات العربية المتحدة. وقال: "لقد فاتني السحب الأول في 14 ديسمبر لأنني لم أكن على علم به، ولكن عندما أبلغني أحد الأصدقاء، استفسرت على الفور عن المتطلبات. علمت أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة فقط الذين يحملون بطاقات هوية إماراتية يمكنهم المشاركة، مما جعلني أشعر أنه يانصيب حقيقي".