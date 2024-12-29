100 ألف درهم لـ 11 مقيماً في السحب الثاني لليانصيب الإماراتي
فاز 11 مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة قدرها 100 ألف درهم لكل منهم في السحب الثاني لليانصيب الإماراتي الذي جرى يوم أمس السبت. وفاز أربعة فائزين بالمبلغ عن طريق مطابقة أرقام سحب اليانصيب، وضمن سبعة فائزين الفوز بعد اختيار بطاقاتهم المحظوظة.
وهذه المرة أيضًا، لم يتمكن أحد من مطابقة التركيبة الفائزة للحصول على الجائزة الكبرى بقيمة 100 مليون درهم أو الجائزة الثانية بقيمة مليون درهم. وللفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 100 مليون درهم، حيث يحتاج اللاعبون إلى مطابقة التسلسل الدقيق للتركيبة الفائزة، وهي 20، 11، 8، 17، 27، 23، 8. وللفوز بالجائزة الثانية، يجب على اللاعبين مطابقة الأرقام الستة الأولى بدقة. ووفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى تبلغ حوالي 1 في 8.8 مليون.
كما أن السحب الأول الذي جرى في 14 ديسمبر لم يتضمن أي فائز بالجائزة الكبرى.
واختار النظام سبعة معرفات حظ محظوظة، والتي منحت جوائز مضمونة بقيمة 100 ألف درهم لكل منها. وكانت المعرفات الفائزة هي: BY4934604، AP1493831، CP6663669، BG3155379، CH5875638، CJ6088574، BF3045346
والفائزون بالجائزة الثالثة - وهم الذين فازوا بمبلغ 100 ألف درهم - تمكنوا من مطابقة 5 أرقام في قسم "الأيام" ورقم واحد في قسم "الأشهر" بشكل صحيح.
وفاز بالجائزة الرابعة 1000 درهم 183 شخصاً، فيما فاز أكثر من 12 ألف شخص بالجائزة ذاتها، وتم الإعلان عن إجمالي 12329 فائزاً خلال السحب المباشر الذي جرى في تمام الساعة 8:30 مساءً يوم السبت 28 ديسمبر.
بناء الإثارة
كان الإثارة تتزايد بين المشاركين في يانصيب الإمارات العربية المتحدة حيث كانوا ينتظرون بفارغ الصبر، على أمل الفوز بمبلغ الجائزة الكبرى التي ستغير حياتهم.
بالنسبة لرجل الأعمال الباكستاني محمد شهيد، الذي شارك في العديد من السحوبات في الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد الماضي، كانت هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها تذكرة يانصيب الإمارات العربية المتحدة. وقال: "لقد فاتني السحب الأول في 14 ديسمبر لأنني لم أكن على علم به، ولكن عندما أبلغني أحد الأصدقاء، استفسرت على الفور عن المتطلبات. علمت أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة فقط الذين يحملون بطاقات هوية إماراتية يمكنهم المشاركة، مما جعلني أشعر أنه يانصيب حقيقي".
واشترى شهيد بطاقات خدش بقيمة تزيد عن 300 درهم وتذكرتين للفوز بجائزة 100 مليون درهم. وقال: "فوجئت عندما علمت ببطاقات الخدش. اشتريت أكثر من 20 بطاقة خدش بقيمة 5 دراهم، وحوالي 8 إلى 10 بطاقات خدش بقيمة 10 دراهم، وبعض البطاقات بقيمة 20 درهمًا". وبينما كان يحاول حظه، فاز شهيد بمبالغ أصغر تراوحت بين 5 إلى 50 درهمًا، بإجمالي ما يقرب من 400 درهم. ورغم أنه لم يفز بالجائزة الكبرى، إلا أنه لم يشعر بالإحباط.
وقال "لقد أنفقت حتى الآن ما بين 350 إلى 400 درهم. اللعبة مثيرة للاهتمام، وسألعبها بالتأكيد أكثر في الأسبوع المقبل".
وعلى نحو مماثل، شارك رام كومار، وهو مشارك منتظم آخر في السحوبات في الإمارات العربية المتحدة، تجربته مع بطاقات الخدش وشراء تذكرة الجائزة الكبرى. وقال: "أنفقت حوالي 200 درهم على بطاقات الخدش وشراء تذكرة الجائزة الكبرى".
"لقد أمضيت أكثر من ساعة في لعب بطاقات الخدش وواصلت الفوز بمبالغ صغيرة. قمت بسحب 300 درهم من حسابي، وقمت بشراء التذكرة الرئيسية باستخدام المكاسب من بطاقات الخدش. لقد حققت ربحًا قدره 100 درهم حتى الآن، بما في ذلك تذكرة اللعبة الرئيسية بقيمة 50 درهمًا."
بالنسبة لكومار، فإن المباريات مثيرة، لكنه حذر بشأن المزيد من الإنفاق.
طلب استثنائي
وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال ممثل شركة ذا جيم - التي تدير يانصيب الإمارات العربية المتحدة - إن السحب الأول في 14 ديسمبر شهد "طلبًا استثنائيًا، مع تأكيد أكثر من 29 ألف فائز بالفعل".
خلال قرعة يوم السبت، سلط المضيفان ديالا مكي وشادي خلف الضوء على أهمية اللعب المسؤول. في الأسبوع الماضي، أعلنت اللعبة عن شراكتها مع شركة "تاكلام" لإنشاء منصة للصحة العقلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الأفراد المعرضين لخطر تطوير "سلوكيات ألعاب غير صحية" مثل الإدمان. تقدم المنصة جلسات استشارية وتدريبية مجانية "غير محدودة" عبر الإنترنت.
السحب المقبل سيكون في 11 يناير 2025.