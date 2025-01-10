100 ألف درهم لمقيم هندي من يانصيب الإمارات

قال راؤول، الذي ينتمي إلى ولاية كيرالا في الهند ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ ست سنوات: "لدي بعض القروض لأغراض محددة، لذا أستطيع سداد جزء منها وتحقيق شيء أفضل لعائلتي أيضا".