100 ألف درهم لمقيم هندي من يانصيب الإمارات
أعلن يانصيب الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، عن الفائز ببطاقة الخدش.
"تهانينا لـ"راؤول جوي"، الفائز بجائزة بطاقة Copper Cups Scratch بقيمة 100 ألف درهم إماراتي"، هكذا قالت يانصيب الإمارات العربية المتحدة على X.
قال راؤول، الذي ينتمي إلى ولاية كيرالا في الهند ويعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ ست سنوات: "لدي بعض القروض لأغراض محددة، لذا أستطيع سداد جزء منها وتحقيق شيء أفضل لعائلتي أيضا".
قال: "في الحقيقة، سمعت الخبر من صديقي الذي يلعب اللعبة في الكافتيريا".
شاهدوه هنا وهو يعلق على الخبر:
تقدم يانصيب الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الجوائز النقدية، حيث يُسمح للمشاركين باختيار أرقام اليانصيب الخاصة بهم أو استخدام مولد الأرقام العشوائي. كما تتيح لك يانصيب الإمارات العربية المتحدة، الذي تديره شركة The Game LLC، شراء بطاقات الخدش للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم.