100 ألف درهم لمقيمين بدبي في بيج تيكت"

"شاين ساجودين"، مشرف عقارات يبلغ من العمر 35 عامًا، من ولاية كيرالا الهندية، ويعيش في دبي منذ 14 عامًا. كان شاين، وزملاؤه، يشترون تذاكر الدخول إلى السحوبات الكبرى كل شهر على مدار السنوات السبع الماضية. وعندما تلقى المكالمة الفائزة، شعر بأنه في قمة السعادة، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها بالسحب.