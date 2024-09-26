100 ألف درهم لمقيمين بدبي في بيج تيكت"
يضمن السحب الإلكتروني الذي سيقام يوم الثلاثاء من خلال" بيج تيكت" Big Ticket طوال شهر سبتمبر الفوز بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي لثلاثة فائزين. ومن بين الفائزين المحظوظين هذا الأسبوع مقيمان من الهند وباكستان، وثالث مقيم في الكويت
"شاين ساجودين"، مشرف عقارات يبلغ من العمر 35 عامًا، من ولاية كيرالا الهندية، ويعيش في دبي منذ 14 عامًا. كان شاين، وزملاؤه، يشترون تذاكر الدخول إلى السحوبات الكبرى كل شهر على مدار السنوات السبع الماضية. وعندما تلقى المكالمة الفائزة، شعر بأنه في قمة السعادة، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها بالسحب.
"سأتقاسم الجائزة النقدية مع فريقي، وسنستمر في شراء التذاكر الكبيرة على أمل الفوز بمبلغ أكبر في المرة القادمة. رسالتي لعملاء التذاكر الكبيرة هي: جربوا حظكم، ولا تفقدوا الأمل".
يعيش منسق الأمن "رياسات خان" البالغ من العمر 39 عامًا، وهو من أصل باكستاني، في دبي منذ 19 عامًا. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، كان يشتري تذاكر الدخول الكبيرة كجزء من مجموعة مع زملائه، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، كان يشتري التذاكر بشكل فردي كل شهر.
"لقد شعرت بسعادة بالغة عندما تلقيت المكالمة. سوف تعود المكاسب إلى منزلي وعائلتي وتساعدني في سداد بعض القروض المصرفية. لقد اشتريت بالفعل المزيد من التذاكر وآمل أن أفوز مرة أخرى. أنا مؤمن بشدة بشركة بيج تيكتBig Ticket. لقد شاركت في سحوبات متعددة، لكنني أثق فقط بشركة Big Ticket لأنها جديرة بالثقة وشفافة. رسالتي لعملاء الشركة هي: يجب على الجميع أن يثقوا بقوة في شركة بيج تيكت - سوف تفوزون بالتأكيد يومًا ما."
يعيش "ليجين آبل جورج"، فني مختبر يبلغ من العمر 41 عامًا، من ولاية كيرالا الهندية، في الكويت منذ عام 2016. سمع عن Big Ticket عبر الإنترنت وكان يشتري التذاكر مع 7 من زملائه على مدار العام الماضي. كان ليجين سعيدًا للغاية ومتفاجئًا بعد تلقيه المكالمة الفائزة.
"بدأت في شراء التذاكر الكبيرة مع زملائي السبعة. كنت أشعر بالإحباط أحيانًا وأتوقف، ولكن بعد ذلك كنت أبدأ في الشراء مرة أخرى. ستعود المكاسب إلى مسقط رأسي لدعم أسرتي. حتى نفوز بالجائزة الكبرى، سأستمر أنا وزملائي في شراء التذاكر. رسالتي لعملاء التذاكر الكبيرة هي: استمروا في الشراء، ولا تشعروا بالإحباط إذا لم تفزوا - لا تعرفون أبدًا متى قد يحالفكم الحظ!"
سيتم إدخال عملاء بيج تيكت الذين يشترون تذاكر اليانصيب تلقائيًا في أحد السحوبات الإلكترونية الأسبوعية والتي ستشهد فوز ثلاثة فائزين بجائزة قدرها 100 ألف درهم كل يوم ثلاثاء.
وسيحظى أي شخص يقوم بشراء التذاكر خلال أيام العرض الترويجي بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم في 3 أكتوبر.
ويمكن لعشاق التذاكر الكبيرة شراء التذاكر عبر الإنترنت على الموقع www.bigticket.ae أو من خلال زيارة منافذ البيع في مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا اشتروا تذكرتين، فسوف يحصلون على اثنتين مجاناً.
*سيتم إدخال جميع تذاكر اليانصيب الكبيرة التي تم شراؤها بين تواريخ العرض الترويجي في تاريخ السحب المجاور فقط؛ ولن يتم إدخال التذاكر في كل سحب إلكتروني أسبوعي.