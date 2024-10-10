100 ألف درهم لمقيمة و"مازيراتي" لمحظوظ آخر

"وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل تذكرة يتم شراؤها طوال الشهر تدخل المشاركين في سحب إلكتروني يومي للفوز بسبيكة ذهبية عيار 24 قيراطاً تزن 250 جراماً، بقيمة 80 ألف درهم. ولكن هذا ليس كل شيء، حيث إن السيارات الفاخرة متاحة أيضاً للفوز. سيتم السحب على سيارة رانج روفر فيلار، بقيمة 355 ألف درهم، في 3 نوفمبر، وسيارة بي إم دبليو 840 آي، بقيمة 470 ألف درهم، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن يتم السحب في 3 ديسمبر. التذاكر متاحة عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في المكاتب الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين."