100 ألف درهم لمقيمة و"مازيراتي" لمحظوظ آخر
فاز اثنان من المقيمين بجوائز رائعة في 3 أكتوبر، حيث فاز أحدهما بجائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم، بينما فاز آخر بسيارة مازيراتي جيبلي.
"لورينا بيريز، التي فازت بجائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، من أوروغواي، تعيش في دبي منذ أكثر من 11 عاماً. بدأت مديرة الائتمان، البالغة من العمر 36 عاماً، في شراء التذاكر منذ حوالي عامين، عندما اشترت التذاكر مع زملائها، ثم تحولت في النهاية إلى شرائها مع شريكها."
كانت التذكرة المجانية التي حصلت عليها مع عملية الشراء هي التي جلبت لها الحظ في الفوز. "لم أستسلم أبداً؛ كنت أعتقد دائماً أنني سأكون الفائزة المحظوظة يوماً ما. كما أنه من المحفز للغاية أن أعرف أن هذا حقيقي ويمكن أن يحدث لأي شخص - اعتدت أن أرى أسماء الفائزين كل شهر، والآن جاء دوري".
تخطط لورينا للادخار ومشاركة جائزة المال مع شريكها.
وفاز المغترب الهندي "سونيل جوبتا شيف تشاران" بسيارة مازيراتي جيبلي. وهو من مواليد دلهي، ويعمل كمساعد مالي أول، ويعيش في أبوظبي منذ 11 عاماً. وكان يشتري التذاكر منذ ستة أعوام، إما مع أصدقائه أو بمفرده.
"كنت أفوت شهراً في بعض الأحيان، ولكن في أغلب الأحيان، أشتري التذاكر بمفردي. في البداية، لم أدرك أنني فزت بالسيارة، وعندما اكتشفت ذلك أخيراً، كان الشعور لا يصدق. ورغم أن خططي لم تتبلور بعد، إلا أنني أفكر في بيع السيارة واستثمار الأموال في مكان آخر. أنا سعيد للغاية وسأستمر بالتأكيد في شراء التذاكر."
سيحظى العملاء الذين يشترون التذكرة الكبرى خلال شهر أكتوبر بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 20 مليون درهم إماراتي في السحب المباشر الذي سيقام في 3 نوفمبر.
"وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل تذكرة يتم شراؤها طوال الشهر تدخل المشاركين في سحب إلكتروني يومي للفوز بسبيكة ذهبية عيار 24 قيراطاً تزن 250 جراماً، بقيمة 80 ألف درهم. ولكن هذا ليس كل شيء، حيث إن السيارات الفاخرة متاحة أيضاً للفوز. سيتم السحب على سيارة رانج روفر فيلار، بقيمة 355 ألف درهم، في 3 نوفمبر، وسيارة بي إم دبليو 840 آي، بقيمة 470 ألف درهم، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن يتم السحب في 3 ديسمبر. التذاكر متاحة عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في المكاتب الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين."