100 ألف درهم لـ"الشيف هيرمانوس"من اليانصيب الإماراتي

يقول قال الفائز في يانصيب الإمارات دانييل هيرمانوس، الذي حصل مؤخراً على جائزة قدرها 100 ألف درهم: المبلغ التالي هو 100 مليون درهم.

وقال هيرمانوس وهو يصف رحلته مع القرعة: "كانوا يتحدثون عنها في العمل". وأضاف أن زملاءه كانوا جميعًا يسجلون أسماءهم للمشاركة في القرعة وأنه "انضم إلى المرح".

كيف علم أنه فاز؟ قال وهو يبتسم، إنه رأى النافذة المنبثقة على الموقع الإلكتروني التي تقول إنه فاز بمبلغ 100 ألف درهم، متذكراً تلك اللحظة الممتعة.

وبحسب التفاصيل الواردة على موقع يانصيب الإمارات العربية المتحدة، يتم دفع جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم مباشرة إلى حسابات المشاركين. ويجب المطالبة بالجوائز الأكبر من خلال الاتصال بمشغل اليانصيب.