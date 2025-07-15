100 ألف درهم خسارة: مستشار بنكي بدبي ضحية احتيال تداول عبر واتساب

تقدّم ساتيش جادي (اسم مستعار بناءً على طلبه)، وهو مستشار مصرفي هندي يعمل في دبي، ببلاغ للشرطة بعد أن خسر 100,000 درهم في عملية احتيال تداول عبر الإنترنت—وهو مبلغ اقترضه بقرض شخصي ويقوم الآن بسداده على أقساط شهرية تبلغ 8,000 درهم، أي أكثر من نصف راتبه الشهري.

جرت عملية الاحتيال بالكامل عبر محادثات على تطبيق واتساب، حيث أُضيف جادي إلى مجموعة لم يسبق له أن تحدث مع أي من أعضائها أو التقى بهم شخصيًا.

يقول جادي لصحيفة "خليج تايمز": "عندما أسترجع ما حدث، لا أصدق أنني وقعت في هذا الفخ. وثقت بأشخاص لا أعرف عنهم شيئًا، حتى أصواتهم لم أسمعها. هذا أكثر ما يؤلمني".

بدأت القصة في أبريل، عندما أُضيف جادي، الذي يتقاضى 14,000 درهم شهريًا وينحدر من ولاية أندرا براديش، إلى مجموعة واتساب باسم "استراتيجية سوق الأسهم C4" تضم 137 عضوًا ويديرها مشرفون يستخدمون أرقام هواتف هندية.

في البداية تجاهل الرسائل، لكنه لاحظ لاحقًا أن الأعضاء ينشرون صورًا لأرباح ضخمة وإيصالات إيداع، ما جعله يصدق الأمر. لم يكن يعلم أن المجموعة جزء من عملية احتيال متقنة، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم مستثمرون ناجحون لبناء المصداقية. كان هناك أشخاص يدّعون أنهم عملاء، يوجهون الشكر باستمرار للمشرفين على مساعدتهم في تحقيق الأرباح. شعر جادي حينها أنه يفوّت فرصة ذهبية.

تلقى لاحقًا رسالة خاصة من أحد المشرفين عارضًا عليه إرشاده شخصيًا. خلال الأيام التالية، شجعه المشرف على فتح حساب تداول على منصة تدعى ArmorCapital.net. وبناءً على تعليمات المشرف، قام جادي بتحويل 65,000 درهم على دفعتين إلى حساب مصرفي في الإمارات، كما حوّل 800,000 روبية هندية (حوالي 35,000 درهم) من حساباته في الهند إلى حساب آخر زوّده به المحتالون.

يقول جادي: "بصراحة، كانت لدي بعض الشكوك، لكنهم أرسلوا لي مستندات رسمية مزعومة—تسجيل شركة من الهند وحتى شهادة ادعوا أنها صادرة عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية. هذا طمأنني". لاحقًا، تبيّن أن جميع هذه الشهادات مزورة.

بعد إيداع الأموال، بدأ حساب جادي على منصة التداول الوهمية في إظهار أرباح ثابتة. "كانت هناك رسوم بيانية ومخططات في الوقت الفعلي. كنت أحدق في الشاشة لساعات. بدا الأمر حقيقيًا".

انهار الوهم عندما أرسل له ما يسمى بمدير الحساب رسالة يدعي فيها أنه تم شراء اكتتاب عام أولي (IPO) باسمه، وأنه إذا لم يودع مبلغ 620,000 درهم إضافي، سيخسر استثماره بالكامل. عندها شعر جادي بالذعر، وحاول الاتصال بالمشرفين دون جدوى، وبعد أسبوع اختفى الموقع الإلكتروني تمامًا.

في الأيام التالية، حاول جادي الاتصال بعدة أرقام من المجموعة، لكن معظمها كان مغلقًا، والبعض الآخر كان يقطع الاتصال فور ذكره لقضيته. أدرك حينها أن لا أحد يريد التواصل معه بعد أن فقد أمواله.

محاولات "خليج تايمز" للتواصل مع الأرقام المرتبطة بالمجموعة أو الدخول إلى موقع ArmorCapital.net باءت بالفشل. كما أظهر بحث عن اسم النطاق أن بيانات المسجل محجوبة للخصوصية.

قال جادي، الذي قدّم بلاغًا في مركز شرطة الرفاعة الشهر الماضي: "انقلبت حياتي رأسًا على عقب. أشارك قصتي حتى لا يقع آخرون في نفس الفخ. إذا بدا لك شيء جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فهو غالبًا كذلك".

خلال الأشهر الأخيرة، كشفت "خليج تايمز" عن العديد من منصات التداول الاحتيالية التي يتم الترويج لها عبر مراكز اتصال في الهند والإمارات. تتبع هذه العمليات نمطًا متكررًا: بناء الثقة، إظهار أرباح وهمية، ثم حظر عمليات السحب بمجرد استثمار مبالغ أكبر1.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية تحذيرًا عامًا عبر منصة X، دعت فيه السكان إلى التحقق من تراخيص منصات التداول عبر هيئة الأوراق المالية والسلع قبل الاستثمار.

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