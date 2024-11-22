100 ألف درهم جائزة إماراتية لعامل بناء هندي

وتحدث حماد، الذي يبلغ من العمر الآن 38 عامًا، عن الكيفية التي ستساعده بها الجائزة في تحقيق أحلامه التي طالما حلم بها. وقال: "نحن لا نملك منزلًا الآن، لكن هذا الحلم سيتحقق أخيرًا". ويشعر حماد، الذي يعيش طفلان في منزل مستأجر في مسقط رأسه، بالارتياح لحصوله على الجائزة. وقال حماد: "أنا سعيد للغاية لحصولي على هذه الجائزة. إنها ستحل الكثير من مشاكلي".