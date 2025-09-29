100درهم للمقيمين والسياح: "دبي ميراكل" تفتح أبوابها للموسم الـ 14 مع ارتفاع أسعار التذاكر

مع انخفاض درجات الحرارة، يتطلع سكان الإمارات العربية المتحدة إلى الاستفادة القصوى من الطقس الجميل، وتجربة جميع المعالم السياحية الشتوية الجميلة التي تقدمها الإمارات.

تُعد حديقة دبي المعجزة من أشهر الوجهات الخارجية في الدولة، سواءً للسياح أو المقيمين. تفتح هذه الحديقة المزدهرة أبوابها يوم الاثنين (29 سبتمبر) للموسم الرابع عشر.

هذا التزاوج المذهل بين الطبيعة والإبداع البشري يضم ملايين الزهور والنباتات الملونة التي تنمو في منحوتات آسرة. جولة في الحديقة تكشف عن نفق القلب، وممر المظلات، والساعة الزهرية، والقلعة الزهرية، والسيدة العائمة، وطائرة الإمارات A380، وغيرها الكثير - مثالية لقضاء يوم عائلي مميز.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أسعار تذاكر الدخول للمقيمين قد ارتفعت هذا العام. ففي عام ٢٠٢٤، كان بإمكان المقيمين البالغين دفع سعر مخفّض قدره ٦٠ درهمًا إماراتيًا للدخول العام عند إبراز بطاقة هوية إماراتية سارية، بينما حُدّد السعر هذا العام بـ ١٠٠ درهم إماراتي للسياح والمقيمين على حد سواء.

فيما يلي تفصيل لأنواع التذاكر التي يمكنك الحصول عليها، بالإضافة إلى الأسعار.

الدخول العام إلى حديقة المعجزات: 100 درهم (للبالغين)، 85 درهم (للأطفال)

الدخول العام إلى حديقة الفراشات: 60 درهمًا إماراتيًا (للبالغين)، 55 درهمًا إماراتيًا (للأطفال)

تذكرة كومبو لحديقة المعجزات وحديقة الفراشات: 130 درهمًا إماراتيًا (غير متوفرة على الموقع الرسمي حتى الآن)

تواصلت صحيفة خليج تايمز مع ميراكل جاردن وتنتظر توضيحا إضافيا حول ما إذا كانت هناك خصومات للمقيمين عند البوابة.

يمكن شراء التذاكر عند الوصول أو مسبقًا عبر الإنترنت. يُنصح بالاختيار الأخير لتوفير الوقت والجهد المبذولين في طوابير التذاكر، وضمان حجز موعد، حيث أن التذاكر التي تُشترى شخصيًا تخضع لتوافرها.