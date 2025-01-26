100ألف درهم لـ 7 مقيمين في يانصيب الإمارات
فاز 7 مقيمين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم في يانصيب الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع بعد اختيارهم في فئة "الجوائز المضمونة".
وكانت الأرقام الفائزة في هذا السحب هي 20، 11، 26، 29، 24، 30، و12. وفي حين لا يلزم أن تكون الأرقام في قسم "الأيام" بالترتيب الصحيح للفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم، فإن الرقم في قسم "الشهر"، والذي كان 12 هذا الأسبوع، يجب أن يتطابق بشكل صحيح.
وظلت الجائزة الكبرى بعيدة المنال منذ بدء السحب في ديسمبر/كانون الأول. وتبلغ احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى نحو 1 في 8.8 مليون، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.
وبعد اختيار أرقام اليانصيب، اختار النظام سبعة أرقام حظ، فاز كل منها بجوائز "مضمونة" بقيمة 100 ألف درهم. وكانت الأرقام الفائزة هي: AO1322002، وAS1707086، وBJ3466876، وCC5331130، وBJ3492788، وCF5629891، وBX4868337.
ولم يتمكن أحد خلال الأسبوعين الماضيين من الفوز بالجائزة الثانية البالغة مليون درهم، وللفوز بالجائزة يتعين على اللاعبين مطابقة الأرقام الستة الأولى بدقة.
وفاز بالجائزة الرابعة 47 لاعباً وبلغت قيمتها 1000 درهم، وذلك بعد أن تطابقوا إما مع خمسة أرقام من قسم الأيام أو أربعة أرقام من قسم الأيام إلى جانب رقم واحد من قسم الشهر. كما فاز بالجائزة الخامسة 7200 شخص وبلغت قيمتها 100 درهم.
ومن المقرر إجراء السحب المقبل لليانصيب في 8 فبراير 2025. وبناءً على عدد الأرقام المتطابقة، يمكن للاعبين الفوز بجوائز تتراوح بين 100 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.
الفائزون السابقون
في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح الكهربائي الهندي بير محمد أعظم الفائز الأول والوحيد بجائزة مليون درهم في يانصيب الإمارات العربية المتحدة. اشترى الرجل البالغ من العمر 41 عامًا 20 تذكرة مع أصدقائه، بعد أن قررت المجموعة شراء التذاكر بشكل جماعي وتقسيم الجائزة في حالة الفوز.
وقال عزام، الذي كان يعزف للمرة الأولى، إنه شعر "بالصدمة" و"العجز عن الكلام" عندما رأى أرقامه تُسحب أثناء العرض المباشر. وهو عازم على العزف مرة أخرى على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.
كما شارك الفائزون السابقون الآخرون أحلامهم وآمالهم في بدء عمل تجاري، وبناء منزل، والادخار لمستقبلهم.
بعد سنوات من إقامة العديد من اليانصيب والسحوبات التي يديرها القطاع الخاص، أطلقت الإمارات العربية المتحدة أول يانصيب منظم ووحيد بجائزة كبرى تبلغ 100 مليون درهم إماراتي في أواخر عام 2023. ويمكن للراغبين في المشاركة في السحب شراء التذاكر مقابل 50 درهمًا إماراتيًا عبر الإنترنت. ويجب أن يكون المشتري أكبر من 18 عامًا ويجب أن يكون موجودًا فعليًا في الإمارات العربية المتحدة. تقام السحب كل أسبوعين.