100ألف درهم لـ 7 مقيمين في يانصيب الإمارات

بعد سنوات من إقامة العديد من اليانصيب والسحوبات التي يديرها القطاع الخاص، أطلقت الإمارات العربية المتحدة أول يانصيب منظم ووحيد بجائزة كبرى تبلغ 100 مليون درهم إماراتي في أواخر عام 2023. ويمكن للراغبين في المشاركة في السحب شراء التذاكر مقابل 50 درهمًا إماراتيًا عبر الإنترنت. ويجب أن يكون المشتري أكبر من 18 عامًا ويجب أن يكون موجودًا فعليًا في الإمارات العربية المتحدة. تقام السحب كل أسبوعين.