10 نصائح وإرشادات عند رفع علم الإمارات في 3 نوفمبر

تأكد من طباعته على مزيج من البوليستر عالي النسبة مصنوع من ألياف مستدامة، مع لمسة نهائية غير لامعة ولا غير لامعة.

تأكد من عدم ملامسة العلم للأرض، وأن يكون على بُعد 20 إلى 25 سم على الأقل من قاعدته. يجب عدم تثبيت أي شيء على سارية العلم باستثناء العلم نفسه.

تأكد من أن العلم نظيف ومكوي دائمًا

افحص العلم بعناية في كل مرة ترفعه للتأكد من أنه غير تالف أو باهت أو ممزق