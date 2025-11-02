10 نصائح وإرشادات عند رفع علم الإمارات في 3 نوفمبر

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم، حيث تقوم المؤسسات العامة والخاصة، فضلاً عن العديد من سكان الإمارات، برفع علم الدولة تكريماً لهذا الرمز العزيز على وحدة وفخر دولة الإمارات العربية المتحدة.
كان ذلك خلال احتفالات عيد الاتحاد في عام 1971 عندما رفع الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان علم الدولة بألوانه الأحمر والأخضر والأبيض والأسود لأول مرة.
تم تصميم علم دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل عبدالله المعينا كجزء من مسابقة التصميم التي نظمتها صحيفة الاتحاد، وهو أكثر من مجرد رمز، بل هو تمثيل فخور للوحدة والتاريخ والقيم التي تربط الإمارات معًا، وهو يتمتع بمكانة مرموقة في قلوب الإماراتيين والمقيمين على حد سواء.
إذا كنت تخطط لأن تكون من بين العديد من السكان الذين يخططون لرفع العلم في هذا اليوم الخاص، فهناك العديد من الأمور التي يجب عليك فعلها وأخرى لا يجب عليك فعلها، ألقي نظرة:
تأكد من طباعته على مزيج من البوليستر عالي النسبة مصنوع من ألياف مستدامة، مع لمسة نهائية غير لامعة ولا غير لامعة.
تأكد من عدم ملامسة العلم للأرض، وأن يكون على بُعد 20 إلى 25 سم على الأقل من قاعدته. يجب عدم تثبيت أي شيء على سارية العلم باستثناء العلم نفسه.
تأكد من أن العلم نظيف ومكوي دائمًا
افحص العلم بعناية في كل مرة ترفعه للتأكد من أنه غير تالف أو باهت أو ممزق
بعد رفع العلم في أي مناسبة أو مهمة رسمية، تأكد من طيّه جيدًا. اطلع على تقرير صحيفة "خليج تايمز" لمعرفة المزيد عن كيفية طيّ العلم.
يُحظر إسقاط العلم أو إتلافه أو إهانته بأي شكل من الأشكال، كتمزيقه أو إنزاله بطريقة غير لائقة، أو القيام بأي فعل يُعبّر عن ازدراء أو عدم احترام. يُعاقب من يفعل ذلك بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2019. تُعدّ إهانة علم الدولة جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة قدرها 500,000 درهم.
لا يجوز وضع أي شعار أو رمز على العلم باستثناء العلم الرئاسي حيث يوضع شعار الدولة في منتصف المساحة البيضاء.
لا تقم بتركيب أي حواف مزخرفة على العلم أو أي إضافات على الإطلاق
لا تستخدم العلم على أي مواد غذائية مثل الحلويات أو الكعك بأي شكل أو حجم
لا تغير نسب وحجم وشكل العلم لتتناسب مع استخدامات أو أشياء محددة، مثل العناصر الزخرفية (مثل البالونات) أو الطباعة أو الشعارات على سبيل المثال