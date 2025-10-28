10 مليارات درهم رؤوس أموال شركات رأس الخيمة خلال الربع الثالث

من بين المناطق الناشئة، سجلت منطقتا الظيت وشمال أعلى نمو في عدد التراخيص، بنسبة 45.5% و53.9% على التوالي. وشهدت منطقتا المعيريد والمعمورة أكبر زيادة في رأس المال المسجل، بنسبة 36.7% و34.9% على التوالي. ويعكس هذا توسعًا تدريجيًا في النشاط التجاري ليشمل مناطق جديدة، بينما لا تزال المراكز الاقتصادية العريقة، مثل النخيل والقصيدات، تُشكل ركيزةً أساسيةً لاقتصاد الإمارة.