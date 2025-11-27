10 ملايين مسافر عبر مطار دبي حتى نهاية العام

إذا كنت تسافر مع طيران الإمارات، استخدم مرافق تسجيل الوصول المريحة في المنزل أو المبكر أو الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى خيار تسجيل الوصول في المدينة في ICD Brookfield Place في منطقة مركز دبي المالي العالمي في دبي.

لا تصل قبل أكثر من ثلاث ساعات من موعد الإقلاع المحدد. استخدم تسجيل الوصول عبر الإنترنت حيثما كان متاحًا لتوفير الوقت.

يمكن للعائلات التي لديها أطفال فوق سن 12 استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة الجوازات.

يمكن لضيوف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في طيران الإمارات المغادرين من المبنى رقم 3 استخدام نفق "السجادة الحمراء" الذكي لفحص سريع للجوازات بدون مستندات.

كن على علم بأحدث لوائح السفر للوجهة التي تسافر إليها، واستعد بجميع وثائق السفر اللازمة.

ضع البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة بشكل صحيح في أمتعة اليد الخاصة بك.

ودّع أحبائك في المنزل، حيث لن يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى المباني خلال الفترات المزدحمة.

استخدم مترو دبي للوصول إلى مبنيي المطار 1 و3 أو المغادرة منهما. عادةً ما يتم تمديد أوقات تشغيل المترو خلال العطلات الاحتفالية والفترات المزدحمة في مطار دبي الدولي.

يتوفر دعم معزز لأصحاب الهمم، بما في ذلك مسارات وصول محددة، ومساعدة غير ملحوظة للضيوف الذين يرتدون قلادات دوار الشمس من موظفين مدربين، وصالة سفر مخصصة للمساعدة في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.