10 ملايين مسافر عبر مطار دبي حتى نهاية العام

قالت مطارات دبي اليوم الخميس إن أكثر من 10 ملايين مسافر من المتوقع أن يسافروا عبر مطار دبي الدولي (DXB) حتى نهاية العام، ناصحة المسافرين بالتخطيط لرحلاتهم وفقاً لذلك.
ابتداءً من 27 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2025، قالت إن عدد المسافرين عبر المطار سيبلغ ذروته خلال عطلات نهاية الأسبوع وعطلة العيد الوطني لدولة الإمارات.
قالت إن الزيادة المبكرة تبدأ مع عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لليوم الوطني لدولة الإمارات، بمتوسط يومي يزيد عن 294,000، قبل أن تتسارع في ديسمبر، الذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 8.7 مليون زائر ويكون أكثر أشهر DXB ازدحاماً على الإطلاق.
وفقاً لأكثر مطارات العالم ازدحاماً في الرحلات الدولية، من المتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين اليومي حاجز 300,000 خلال ديسمبر، مع احتمال أن يكون يوم 20 ديسمبر الأكثر ازدحاماً بوجود 303,000 زائر.
أشارت إلى أن كل من الوصول والمغادرة سيشهدان تدفقاً كثيفاً للمسافرين خلال موسم السفر الذروي.
قالت: "تسود رحلات المغادرة في الأيام التي تسبق عطلة اليوم الوطني، حيث يستفيد السكان من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. وفي منتصف ديسمبر، يتغير الإيقاع مرة أخرى وترتفع رحلات الوصول بشكل حاد، مدفوعة بجدول دبي الاحتفالي النابض والغني".
في 14 نوفمبر، أصدرت شركة الطيران الإماراتية أيضاً تنويهاً قبل موسم السفر الذروي، طالبة من المسافرين إنهاء إجراءات السفر مبكراً والتأكد من تجهيز جميع الوثائق اللازمة لتجنب أي تأخير.
قالت: "يُطلب من العملاء الذين يبدأون رحلتهم من دبي الوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة. وتشجع طيران الإمارات العملاء على التفكير في استخدام مترو دبي لتجنب ازدحام الطرق المؤدية إلى المطار".
إليك كيف يمكنك الوصول في الوقت المناسب لتجنب فوات رحلتك:
إذا كنت تسافر مع طيران الإمارات، استخدم مرافق تسجيل الوصول المريحة في المنزل أو المبكر أو الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى خيار تسجيل الوصول في المدينة في ICD Brookfield Place في منطقة مركز دبي المالي العالمي في دبي.
لا تصل قبل أكثر من ثلاث ساعات من موعد الإقلاع المحدد. استخدم تسجيل الوصول عبر الإنترنت حيثما كان متاحًا لتوفير الوقت.
يمكن للعائلات التي لديها أطفال فوق سن 12 استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة الجوازات.
يمكن لضيوف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في طيران الإمارات المغادرين من المبنى رقم 3 استخدام نفق "السجادة الحمراء" الذكي لفحص سريع للجوازات بدون مستندات.
كن على علم بأحدث لوائح السفر للوجهة التي تسافر إليها، واستعد بجميع وثائق السفر اللازمة.
ضع البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة بشكل صحيح في أمتعة اليد الخاصة بك.
ودّع أحبائك في المنزل، حيث لن يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى المباني خلال الفترات المزدحمة.
استخدم مترو دبي للوصول إلى مبنيي المطار 1 و3 أو المغادرة منهما. عادةً ما يتم تمديد أوقات تشغيل المترو خلال العطلات الاحتفالية والفترات المزدحمة في مطار دبي الدولي.
يتوفر دعم معزز لأصحاب الهمم، بما في ذلك مسارات وصول محددة، ومساعدة غير ملحوظة للضيوف الذين يرتدون قلادات دوار الشمس من موظفين مدربين، وصالة سفر مخصصة للمساعدة في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.
ابقَ على اطلاع بتحديثات الرحلات والبوابات باستخدام خرائط DXB Express، وهي منصة إرشاد تساعدك على التنقل في المطار من خلال مسح سريع لرمز QR والبحث.
