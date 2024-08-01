10 ملايين درهم غرامة شركة انتهكت قوانين التوطين
أعلنت السلطات يوم الاثنين أنه تم تغريم شركة خاصة بمبلغ 10 ملايين درهم لعدم التزامها بالمعايير والضوابط المنظمة للتوطين في القطاع الخاص. وقد وجدت محكمة جنح أبوظبي أن الشركة حاولت التحايل على تحقيق أهداف التوطين من خلال تعيين 113 مواطناً بشكل زائف.
كما اكتشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين مخالفات جسيمة في إجراءات التوطين في الشركة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق فيها.
وتبين أنّ الشركة أصدرت تصاريح عمل وسجلت موظفين في مناصب وهمية دون توظيف فعلي. وأساءت الشركة استخدام برنامج "نافس"، الذي يقدم للشركات فوائد وامتيازات لتعزيز مشاركة الإماراتيين في وظائف القطاع الخاص.
وكشف التحقيق أن الشركة قدمت تقارير زائفة حول توظيف مواطنين إماراتيين لتحقيق أهداف التوطين، وهو انتهاك مباشر لأهداف البرنامج ولوائحه.
وأمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة إلى المحكمة المختصة. وبعد النظر في القضية، أصدرت المحكمة حكماً بإدانة الشركة بعدم الالتزام بسياسات التوطين والانخراط في ممارسات توظيف وهمية.
برنامج "نافس"
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق لوائح التوطين وضمان فرص العمل الحقيقية للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص. منذ إطلاق برنامج "نافس"، تم تشجيع الإماراتيين على اتخاذ وظائف في الشركات الخاصة.
يُطلب من الشركات الخاصة في الدولة زيادة نسبة القوى العاملة الإماراتية لديها بنسبة 2% كل عام لتصل إلى 10% على الأقل بحلول عام 2026. وينقسم هذا الهدف إلى قسمين: 1% في النصف الأول من العام و1% أخرى في النصف الثاني.
واعتباراً من 1 يوليو، بدأت الوزارة في مراقبة مدى التزام الشركات بالمعايير. وسيتعين على تلك الشركات التي خالفت هدف التوطين دفع غرامة قدرها 48000 درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في الأشهر الستة الأولى من العام. ويتم حساب الغرامات بناءً على 8000 درهم شهرياً لكل شخص، وتزيد الغرامات شهرياً كلما تأخرت الشركة في شغل الوظائف المطلوبة من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وتزيد الغرامة الشهرية بمقدار 1000 درهم كل عام.
تتم عمليات التفتيش بانتظام لضمان الالتزام بالقوانين. ومنذ منتصف عام 2022 وحتى 16 مايو من هذا العام، تم ضبط أكثر من 1300 شركة انتهكت قواعد التوطين.
فيما ارتفع إجمالي عدد الموظفين الإماراتيين في القطاع الخاص بمعدل 170% تقريباً منذ سبتمبر 2021، وكان هذا بعد أن أطلقت الحكومة المبادرة الاتحادية التي تهدف إلى زيادة قابلية توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص بالدولة.