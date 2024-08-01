10 ملايين درهم غرامة شركة انتهكت قوانين التوطين

واعتباراً من 1 يوليو، بدأت الوزارة في مراقبة مدى التزام الشركات بالمعايير. وسيتعين على تلك الشركات التي خالفت هدف التوطين دفع غرامة قدرها 48000 درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في الأشهر الستة الأولى من العام. ويتم حساب الغرامات بناءً على 8000 درهم شهرياً لكل شخص، وتزيد الغرامات شهرياً كلما تأخرت الشركة في شغل الوظائف المطلوبة من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وتزيد الغرامة الشهرية بمقدار 1000 درهم كل عام.