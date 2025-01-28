10 مبادرات لتمكين الشباب الإماراتي في"منتدى دبي"

ومن بين هذه البرامج برنامج يهدف إلى تزويد رواد الأعمال الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإطلاق وإدارة مشاريعهم بنجاح، وبرنامج آخر يهدف إلى تشجيع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً على المشاركة في ورش عمل تركز على مهام الفضاء والاستكشاف.