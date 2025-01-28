10 مبادرات لتمكين الشباب الإماراتي في"منتدى دبي"
تم الكشف، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى شباب دبي 2025 عن 10 مبادرات جديدة لتمكين الشباب الإماراتي من المشاركة في ورش عمل تركّز على مواضيع مختلفة.
وتهدف هذه البرامج التي تقدمها 10 جهات مختلفة، إلى تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات الأساسية والفرص اللازمة للنجاح في مختلف المجالات.
ومن بين هذه البرامج برنامج يهدف إلى تزويد رواد الأعمال الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإطلاق وإدارة مشاريعهم بنجاح، وبرنامج آخر يهدف إلى تشجيع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً على المشاركة في ورش عمل تركز على مهام الفضاء والاستكشاف.
وقد أطلق مجلس الشباب التابع لهيئة الثقافة مبادرة بعنوان "بودكاست الشباب (صوت الشباب)" والتي ستكون منصة للشباب لمناقشة قضاياهم وتطلعاتهم.
وستعمل مبادرة "شباب جاهزية المستقبل" على تحضير 1000 شاب كل عام لتعزيز السلامة المجتمعية من خلال التدريب المتكامل.
ويقدم برنامج "نواة دو: تمكين الشباب" فرصاً لتطوير المهارات في مجال التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الفيديو للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، في حين يزود برنامج "مسرّعكم الرقمي" الشبابَ الإماراتي (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً) بالمهارات التقنية الأساسية في ثمانية أسابيع فقط.
ويركز مشروع "الإمكانات البشرية" على توسيع إمكانات الشباب في التعليم وفي مسيرتهم المهنية. بينما تعمل مبادرة "كن واعياً" على رفع مستوى الوعي بالقضايا المجتمعية بين الشباب لفترة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج "شبابنا شركاء في الريادة" رواد الأعمال الشباب خلال شهر رمضان، كما تعمل مبادرة "أبطال دبي" على تدريب المتطوعين المحليين على الاستجابة للطوارئ على مدار العام.
يأتي إطلاق هذه المبادرات في إطار جهود دبي المستمرة لتمكين شبابها، وضمان إعدادهم ليساهموا في بناء غد أفضل للمجتمع.