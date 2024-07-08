10 سنوات صلاحية جوازات السفر للمواطنين فوق 21 عاماً

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسمياً عن تمديد مدة صلاحية جوازات السفر الإماراتية إلى 10 سنوات. وبحسب الهيئة ، فإن هذه الخدمة الجديدة ستكون متاحة للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق اعتباراً من يوم الاثنين 8 يوليو 2024، بينما جرت العادة سابقاً أن تكون صلاحية جواز السفر خمس سنوات من تاريخ إصداره.

والجدير بالذكر أن خدمة جواز السفر الجديد لمدة 10 سنوات ستعمل على تقليل مجهود استخراج جواز السفر مره واحده كل 10سنوات بدلاً من مرتين، مما يدعم جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين.