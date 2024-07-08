10 سنوات صلاحية جوازات السفر للمواطنين فوق 21 عاماً
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسمياً عن تمديد مدة صلاحية جوازات السفر الإماراتية إلى 10 سنوات. وبحسب الهيئة ، فإن هذه الخدمة الجديدة ستكون متاحة للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق اعتباراً من يوم الاثنين 8 يوليو 2024، بينما جرت العادة سابقاً أن تكون صلاحية جواز السفر خمس سنوات من تاريخ إصداره.
والجدير بالذكر أن خدمة جواز السفر الجديد لمدة 10 سنوات ستعمل على تقليل مجهود استخراج جواز السفر مره واحده كل 10سنوات بدلاً من مرتين، مما يدعم جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين.
وقالت فاطمة البلوشي، وهي مواطنة إماراتية تبلغ من العمر 26 عاماً: "هذا مثال آخر على الكيفية التي يبحث بها قادتنا دائماً عن طرق لتحسين حياة مواطنيهم، لقد قمت مؤخراً بتجديد جواز سفري في مطار دبي في أقل من 30 دقيقة".
وأوضحت المقيمة في مدينة العين كيف أن تمديد الصلاحية لمدة 10 سنوات سيسهل حياتها وحياة أسرتها لأنها تنسى في بعض الأحيان تجديدها، "نظراً لجدول أعمالنا المزدحم، ننسى أحياناً تجديد جوازات السفر قبل انتهاء مدة صلاحيتها. ستمنحنا الصلاحية الجديدة مزيداً من الوقت بين فترات التجديد، مما سيجعل العملية أسهل بكثير بالنسبة لنا".
وقال أحمد خليفة، البالغ من العمر 34 عاماً، وهو مواطن مقيم في دبي: "دولة الإمارات لديها تاريخ طويل في تطبيق السياسات التي تجعل الحياة أكثر ملاءمة لشعبها". وأشار إلى أن هذه السياسة الجديدة هي مجرد مثال على الجهود التي تبذلها الحكومة لجعل الحياة أكثر ملاءمة للناس ويعتقد خليفة أن الصلاحية لمدة 10 سنوات ستوفر وقت المواطنين الإماراتيين وجهدهم على المدى الطويل.
وأوضح اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهوية والجوازات بالهيئة، أن صلاحية الـ 10 سنوات تقتصر على المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق. وفي المقابل، سيستمر إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات لمن هم أقل من 21 عاماً.
وسيتم إصدار جوازات السفر الإماراتية الجديدة لمدة 10 سنوات من خلال نفس الإجراءات المتبعة وقنوات التسليم مثل جوازات السفر الحالية. ويمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على الخدمة الجديدة عند انتهاء صلاحية جوازات سفرهم الحالية، أو حتى عند استخدام جميع صفحاتها بالكامل.
ويتوفر لمواطني دولة الإمارات العديد من الخيارات المريحة لتجديد جوازات سفرهم الجديدة لمدة 10 سنوات. محلياً، يمكنهم التقديم من خلال مكتب الجوازات المحلي الذي تديره الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وللتجديد الطارئ، يمكن للمواطنين زيارة مكاتب الجوازات المخصصة في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية أي احتياجات عاجلة. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الخارج، تتوفر خدمة جواز السفر الجديد لمدة 10 سنوات من خلال سفارات وقنصليات دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد إقامتهم.