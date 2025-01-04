10 رياضيين يقطعون 1000 كيلومتر متحدين الطبيعة عبر صحراء أبوظبي
المشي لمسافة 1000 كيلومتر في الصحراء مع تحديد فترة زمنية محددة بـ 30 يوماً ليس بالمهمة السهلة، ولكن مثل أي تحدٍ صعب آخر، ومع القليل من التصميم والحافز، أثبت 10 رياضيين من أبوظبي أنه يمكن القيام بذلك حيث سافروا سيراً على الأقدام من السلع، عبر صحراء ليوا إلى العين، وأخيراً إلى الوثبة في 2 ديسمبر.
وكان من بين أبرز ما ميز رحلتهم البرية، مواجهة مخلوقات الحياة البرية وجهاً لوجه، والاختلاط بالسكان المحليين، والمشي جنباً إلى جنب مع نجل الرئيس لمسافة 45 كيلومتراً في اليوم السابع عشر من الرحلة.
تهدف مبادرة Walk1000، وهي مبادرة مشتركة بين Active Abu ظبي وPure Health ومجلس أبوظبي الرياضي، إلى إلهام المجتمع للبدء في المشي والنشاط.
عمل الحياة البرية
مداعبة الأفعى ذات القرون، واللعب مع عقرب أسود، وأخيراً مراقبة قط الرمال النادر كانت من بين اللحظات الترفيهية التي بثها المستكشف الإماراتي ومؤسس مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية خليفة المزروعي.
"لقد لاحظنا كائنات برية مثيرة للاهتمام مثل المها العربي، الذي كان من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن المغفور له الشيخ زايد (الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الراحل) تمكن من إعادته إلى الحياة البرية، كما شاهدنا العديد من الثعابين السامة وغير السامة، والطيور المهاجرة."
وقال إنه حرص على إبراز كائنات معينة، مثل العقرب الأسود والأفعى ذات القرون المعروفة محليا باسم أم جنيب، ليظهر للناس أنهم لا يحتاجون إلى مهاجمتها أو قتلها إذا رأوها، لأنها لن تؤذيهم، إلا إذا تعرضت للتهديد.
"أم جنيب ثعبان دفاعي، لا يهاجم، كان من الممكن أن أعرض نفسي للخطر لو شعرت بالتهديد مني، لكن مسافة الأمان التي حافظت عليها كانت مهمة جدًا. إن فهم الحيوان البري قبل الاقتراب منه أمر ضروري"، أوضحت الشابة البالغة من العمر 32 عامًا.
وبالإضافة إلى التفاعل مع الحياة البرية في الصحراء على هامش الرحلة، قال المزروعي إن أبرز ما يميز Walk1000 هو العدد الهائل من الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة، وكيف ألهموا العديد من الأشخاص "غير النشطين وغير المناسبين" للبدء في المشي معهم؛ "ويواصل العديد منهم نشاطهم حتى اليوم".
"لم يكن لدينا وقت لنشعر بالملل أو نفقد الأمل، أصبحنا جميعًا أصدقاء وكنا نتحدث ونستمتع مع بعضنا البعض دائمًا؛ كنا نسير لمدة 12 ساعة كل يوم وننام مبكرًا في حوالي الساعة 8.30 مساءً."
ومع ذلك، كانت هناك لحظات صعبة كثيرة مع وصول درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية خلال الأسبوعين الأولين من الرحلة.
"لقد افتقدنا وجود تكييف الهواء في حياتنا بشكل كبير؛ حيث كنا نضطر إلى السير لمسافة تصل إلى 45 كيلومترًا يوميًا للوصول من السلع إلى الغويفات ومن الغويفات إلى ليوا، وكانت الكثبان الرملية صعبة للغاية للتغلب عليها.
"كانت الرحلة صعبة بشكل عام، لكن الجزء الأصعب كان المعركة النفسية؛ الابتعاد عن المنزل والعائلة ووسائل الراحة في الحياة، مثل العثور على الطعام والماء في أي مكان."
لحظات ممتعة
من بين اللحظات الأكثر تقديراً لطارق أحمد في Walk1000 كانت الصيد باستخدام الصقر، والتخمين الصحيح للجمل الذي سيفوز في مسابقة الجمال "مزاينة"، والغناء حول النار، والمشي عبر جميع أنواع الكثبان الرملية.
"يوجد في ليوا أجمل الكثبان الرملية التي رأيتها على الإطلاق"، كما وصفها.
ورغم إصابته في كاحله الأيمن في اليوم الأول، إلا أن أحمد قال إنه بفضل قدرته على تحمل الألم ووقته الممتع مع الفريق، تمكن من مواصلة المشي رغم الألم الذي استمر لأربعة أيام. ولم تخل الأوقات الصعبة من المرح أيضًا.
"في أحد الأيام، بينما كنت مستلقياً أنظر إلى نقطة البداية، وضع خليفة عقرباً بين ساقي"، يتذكر.
"ثم طلب مني أن أبدأ تصوير أحد مشاهده، وفجأة صاح: ما هذا الذي بين ساقيك؟ رأيت العقرب فسقط قلبي. بدأت أركض خلفه، وكانت مزحة مضحكة إلى حد ما، لكنها محفوفة بالمخاطر".
وعلى عكس زملائه الرياضيين الذين يأتون من خلفيات لياقة بدنية مختلفة، فإن المصري البالغ من العمر 35 عامًا هو مهندس وفنان ونادرًا ما مارس أي رياضة قبل الانضمام إلى البعثة.
"أدركت أن جسم الإنسان قادر على التكيف مع أي موقف يواجهه. وتعلمت أن المشي والجري هما أكثر الحركات نشاطًا التي يمكن لأي شخص القيام بها يوميًا لتحقيق جسم صحي وبناء شكل الجسم الذي يحلم به."
وإذا كان له أي نصيحة بعد أسلوب حياته النشط العميق، قال إنه سيكون المشي لمدة 45 دقيقة كل يوم، "وسوف تلاحظ التحول في الجسم من الشهر الأول".
واختتم قائلا: "المشي يعلمك كيفية التحلي بالصبر وتحمل أي ألم جسدي أو نفسي أو التغلب على الصدمات".
عندما يصبح الأمر صعبا
قال العداء الماراثوني والرياضي المخضرم دانييل تيسفاي: "كان هذا التحدي الأصعب الذي خضته على الإطلاق".
"المشي لمسافة 1000 كيلومتر ليس بالأمر السهل، ولكننا كفريق نجحنا في القيام بذلك؛ فقد تطلب الأمر الكثير من الاستعداد الذهني."
"لقد جعل الطقس الحار الأمر صعبًا للغاية؛ فعندما تمشي، تكون الشمس مباشرة على وجهك. كان الأمر صعبًا للغاية. وفي مرحلة ما، اضطررنا إلى تغيير المسار بعد ذلك لأن الرياح كانت تهب ضدنا، ولم نتمكن من رؤية أي شيء؛ في بعض الأحيان تكون الطبيعة هي التحدي الأكبر"، كما قال مراقب جودة التأمين.
وبعيدًا عن الانزعاج والتعب والتقلبات النفسية التي يشعر بها المرء أثناء السير لمسافات طويلة في الصحراء المروعة كل يوم، قال الرجل البالغ من العمر 50 عامًا إنه كانت هناك تجارب خاصة لا مثيل لها. وقال المغترب الإثيوبي إنه شهد "بيئة طبيعية متنوعة" لم يكن يتوقع ملاحظتها أثناء السير عبر صحراء أبو ظبي.
"في الطريق، رأيت جبالاً وغابات ومناظر طبيعية حضرية لم أتوقع رؤيتها في صحراء الإمارات العربية المتحدة. في العام الماضي، هطلت أمطار غزيرة، لذا فقد ظهرت بعض الخضرة من الرمال نفسها، ولم يحدث أن أفسدتها الإبل أو الحيوانات الأخرى، كما أخبرنا أحد السكان المحليين."
لقاء أشخاص جدد
وأضاف تيسفاي أن التفاعلات الاجتماعية والأصدقاء الذين تعرفوا عليهم خلال الرحلة كانت أيضًا من أبرز الأحداث التي استمتعوا بها.
"لقد كان من المفيد جدًا أن نختبر الكرم والتعاطف من جانب الغرباء. في أحد الأيام، بينما كنا نسير، وجدنا عائلة تنتظرنا، وكان لديهم خيمة ودعونا للدخول وعرضوا علينا التمر والقهوة."
وانضم إلى الفريق أيضًا العديد من أفراد المجتمع خلال أجزاء كبيرة من مسيرتهم لإظهار الدعم، بما في ذلك الشيخ زايد بن محمد بن زايد، الذي انضم إليهم مع 20 رفيقًا لإظهار الدعم وسار معهم طوال اليوم لينهي المسافة المحددة البالغة 45 كيلومترًا.
"لقد أمضى اليوم بأكمله معنا وأظهر الكثير من القوة والدعم، لقد حفزنا".
وأصبح تيسفاي أيضًا خبير المجموعة في تجنب ظهور البثور والطفح الجلدي؛ "لأنه بغض النظر عن مدى المرونة العقلية التي تتمتع بها، فسيكون من الصعب جدًا الاستمرار قبل معالجتها".
"لقد فوجئت حقًا بعدم ظهور أي بثور. لمدة 30 يومًا، كنت أنظف جسدي كل ليلة وأضع الفازلين وبودرة الأطفال قبل ارتداء حذائي، وأعتقد أن هذا نجح في حل المشكلة."
كما تمكن من علاج الطفح الجلدي الذي أصيب به في اليوم الأول من خلال تطبيق كريم علاجي على الفور، "وفي اليوم الثاني تم شفاؤه تمامًا".
أقوى من ذي قبل
وبفضل قوتهم ورشاقتهم المتزايدة، تمكن أربعة من رياضيي Walk1000 من الركض في ماراثون أبوظبي بالكامل بعد خمسة أيام فقط من اختتام مسيرتهم الطويلة. وبفضل التحدي، قال تيسفاي إنه تمكن من إنهاء مسافة 42.1 كيلومتر بالكامل بسرعة وراحة أكبر من سباقات الماراثون السبعة السابقة.
"كان مدربي يخبرني أن أهدأ هذه المرة، ولكن عندما بدأت في الركض شعرت أن جسدي أصبح قويًا للغاية، حيث أنهيت المسافة بأكملها في ثلاث ساعات و59 دقيقة، وكان أفضل وقت سابق لي هو 4:10."
كما ضم سباق Walk1000 الرياضيين منصور الظاهري، وفيصل الكتبي، وعائشة المعمري، وخلفان الكعبي، وعهود الظاهري، وجوري دوكاي، وبيكي غوسني.