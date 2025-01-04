10 رياضيين يقطعون 1000 كيلومتر متحدين الطبيعة عبر صحراء أبوظبي

"لقد جعل الطقس الحار الأمر صعبًا للغاية؛ فعندما تمشي، تكون الشمس مباشرة على وجهك. كان الأمر صعبًا للغاية. وفي مرحلة ما، اضطررنا إلى تغيير المسار بعد ذلك لأن الرياح كانت تهب ضدنا، ولم نتمكن من رؤية أي شيء؛ في بعض الأحيان تكون الطبيعة هي التحدي الأكبر"، كما قال مراقب جودة التأمين.