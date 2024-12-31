10 دول تحتفل برأس السنة 2025 قبل الإمارات
مع استعداد العالم لاستقبال العام الجديد، يستعد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم للاحتفالات والمناسبات. وفي حين أن الاحتفالات في دولة الإمارات العربية المتحدة على بعد ساعات قليلة فقط، إلا أن هناك بلداناً أخرى حول العالم قد بدأت بالفعل الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تشهد هذه البلدان حالياً عروض الألعاب النارية والاحتفالات بمناسبة حلول الأول من يناير 2025.
إليكم قائمة بـ 10 دول ستشهد احتفالات الألعاب النارية برأس السنة قبل الإمارات:
1. كيريباتي
تقع جمهورية كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، وتفتح أبوابها دائماً للعام الجديد كل عام. ويتقدم توقيت البلاد بثماني ساعات عن توقيت الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أنه عندما يكون منتصف الليل في الأول من يناير 2025 في كيريباتي، ستكون الساعة الرابعة عصراً في الحادي والثلاثين من ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة.
2. نيوزيلندا
وعندما تدقّ الساعة منتصف الليل في أوكلاند، تكون الساعة الثالثة ظهراً في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كيريباتي لديها ترتيب منطقة زمنية فريد يضمن لها قيادة العالم إلى العام الجديد. رغم أنها متقدمة جغرافياً عن كيريباتي، إلا أن المنطقة الزمنية لنيوزيلندا متأخرة عنها بساعة واحدة.
3. أستراليا
تُعد الاحتفالات في سيدني بأستراليا دائماً شيئاً لا بد من مشاهدته، وغالباً ما يتم بثها مباشرة من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم. وبما أن سيدني متقدمة بسبع ساعات عن الإمارات العربية المتحدة، فستكون الساعة الخامسة مساءً في الإمارات العربية المتحدة عندما تدق الساعة منتصف الليل في سيدني، إيذاناً ببدء العام الجديد.
4. اليابان
وتتقدم طوكيو على الإمارات العربية المتحدة بخمس ساعات، لذا عندما تكون منتصف الليل في العاصمة اليابانية، ستكون الساعة السابعة مساءً في 31 ديسمبر 2024 في الإمارات العربية المتحدة.
5. كوريا الجنوبية
تتقدم العاصمة سيول على الإمارات العربية المتحدة بخمس ساعات، حيث يتزامن منتصف الليل في سيول مع السابعة مساءً اليوم في الإمارات العربية المتحدة.
ولكن كوريا الجنوبية تعيش حالة من الحزن الشديد بعد حادث تحطم رحلة "طيران جيجو" المأساوي الذي أسفر عن مقتل 179 شخصاً يوم الأحد. كما تشهد البلاد اضطرابات سياسية بعد فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة من قبل الرئيس المعزول "يون سوك يول".
6. الصين
سيكون منتصف الليل في بكين الساعة 8 مساءً في الإمارات العربية المتحدة حيث أن المدينة متقدمة بأربع ساعات.
7. الفلبين
سيحتفل الفلبينيون بحلول عام 2025 قبل 4 ساعات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن منتصف الليل في مانيلا يتوافق مع الساعة الثامنة مساء اليوم هنا.
8. تايلاند
وتتقدم بانكوك على الإمارات العربية المتحدة بثلاث ساعات، والساعة 12 صباحاً هناك تعادل الساعة 9 مساءً في الإمارات العربية المتحدة.
9. الهند
أما دلهي فهي متقدمة على الإمارات العربية المتحدة بساعة ونصف فقط. فعندما تكون منتصف الليل في نيودلهي، ستكون الساعة 10:30 مساءً في يوم 31 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة.
10. باكستان
يتزامن منتصف الليل في مدينة كراتشي الباكستانية مع الساعة الحادية عشرة مساء يوم 31 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة.