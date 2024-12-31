10 دول تحتفل برأس السنة 2025 قبل الإمارات

مع استعداد العالم لاستقبال العام الجديد، يستعد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم للاحتفالات والمناسبات. وفي حين أن الاحتفالات في دولة الإمارات العربية المتحدة على بعد ساعات قليلة فقط، إلا أن هناك بلداناً أخرى حول العالم قد بدأت بالفعل الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تشهد هذه البلدان حالياً عروض الألعاب النارية والاحتفالات بمناسبة حلول الأول من يناير 2025.