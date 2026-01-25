10 ثوانٍ.. شرطة دبي تستجيب لـ 1.4 مليون مكالمة طوارئ بكفاءة 99.5%

استجابت شرطة دبي لـ 1.4 مليون مكالمة طوارئ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025.

تعامل مركز القيادة والتحكم التابع للقوة’s 'القيادة والتحكم' مع أكثر من 1.46 مليون مكالمة خلال الربع الرابع من عام 2025، مع الحفاظ على أحد أسرع أوقات الاستجابة للطوارئ عالمياً.

غطت الأرقام الجاهزية التشغيلية للإدارة العامة للعمليات، مع التركيز على الاستعداد لحالات الطوارئ والكوارث والظروف الجوية الممطرة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أظهرت البيانات أنه تم الرد على مكالمات الطوارئ بالتزام استجابة بنسبة 99.5 بالمائة في أقل من 10 ثوانٍ، وهو تحسن كبير مقارنة بـ 91.1 بالمائة في نفس الفترة من عام 2024.

تعكس الأرقام القدرة على الحفاظ على معايير الاستجابة السريعة على الرغم من الارتفاع الحاد في عدد المكالمات المستلمة.

التغطية الأمنية

حققت الإدارة أيضاً معدل تغطية أمنية بنسبة 99.54 بالمائة عبر مناطق مسؤوليتها خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 98.01 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.

يؤكد هذا التحسن فعالية التخطيط التشغيلي وقدرة الإدارة’s على التكيف مع الأوضاع المتغيرة والظروف الجوية.