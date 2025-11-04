10 أماكن يمكنك زيارتها مقابل 50 درهمًا إماراتيًا أو أقل

استكشاف الثقافة والطبيعة أو التاريخ في الإمارات لا يأتي بتكلفة باهظة. سواء كنت مقيمًا يرغب في الاستمتاع بوقته المجاني بميزانية محدودة، أو سائحًا يرغب في توفير بعض المال للتسوق دون تفويت التجارب خلال زيارته، توفر الدولة العديد من الخيارات من المتاحف والحدائق والمعالم التي يمكن الوصول إليها مقابل 50 درهمًا أو حتى مجانًا.