10 أماكن يمكنك زيارتها مقابل 50 درهمًا إماراتيًا أو أقل

استكشاف الثقافة والطبيعة أو التاريخ في الإمارات لا يأتي بتكلفة باهظة. سواء كنت مقيمًا يرغب في الاستمتاع بوقته المجاني بميزانية محدودة، أو سائحًا يرغب في توفير بعض المال للتسوق دون تفويت التجارب خلال زيارته، توفر الدولة العديد من الخيارات من المتاحف والحدائق والمعالم التي يمكن الوصول إليها مقابل 50 درهمًا أو حتى مجانًا.
تشتهر الإمارات عالميًا بفخامتها وترفيهها من الطراز العالمي، من مراكز التسوق الفاخرة والمنتجعات ذات الخمس نجوم إلى المتنزهات الترفيهية وتجار المطاعم الراقية. ومع ذلك، بعيدًا عن هذه الصورة المتألقة، تقدم الدولة أيضًا مجموعة واسعة من الخيارات الميسورة التي تجعل وقت الفراغ متاحًا للجميع.
هذه الأسعار المعقولة تضمن أن يتمكن المقيمون والزوار على حد سواء من الاستمتاع بالثقافة الغنية والحياة النابضة في الإمارات دون إنفاق مبالغ كبيرة.
إليك بعض الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الإمارات مقابل 50 درهمًا فقط:
يمكنك زيارة حوض الأسماك في الشارقة واستكشاف الحياة البحرية بميزانية مناسبة. يحتوي على حوالي 100 نوع من الكائنات البحرية التي تعيش في مياه المنطقة. يضم 20 حوضًا مختلفًا توضح بيئات مائية متنوعة، مع ممر زجاجي تحت الحوض لرؤية الحيوانات عن قرب.
سعر التذكرة: 25 درهم للكبار، 15 درهم للأطفال. الدخول مجاني للرضع، كبار السن، ذوي الإعاقة ومرافقيهم وأعضاء المجلس الدولي للمتاحف.
محطة لعشاق الحيوانات في دبي مع أكثر من 3000 حيوان من 87 نوعًا، مفتوحة خلال أشهر الشتاء الباردة.
تذكرة الدخول: ٥٠ درهمًا إماراتيًا (٣ سنوات فما فوق). يمكنك دفع مبلغ إضافي قليل لحجز التجارب التالية مقابل ٢٠ درهمًا إماراتيًا فقط: لقاء الزواحف، إطعام السلاحف، إطعام الببغاء، إطعام الغاق، إطعام الزرافات، إطعام الماعز، العناية بالمهور.
واحدة من أفضل معالم دبي مع مداخل منخفضة التكلفة، تشمل أجنحة تمثل دولًا من حول العالم، ومتنزهًا ترفيهيًا، خيارات طعام متنوعة، وأسواق ترفيهية وثقافية.
داخل الحديقة، ستجدون مجموعة واسعة من الأنشطة المجانية. اقرأوا تقرير صحيفة خليج تايمز لمعرفة المزيد.
سعر التذكرة: ٢٥ درهمًا (أيام الأسبوع)، ٣٠ درهمًا (في أي يوم). الدخول مجاني للأطفال دون سن ٣ سنوات، وكبار السن فوق ٦٥ عامًا، وأصحاب الهمم.
تقع "حديقة السماء" في مدينة إكسبو دبي، وهي برج مراقبة دوار يرفع الزوار على ارتفاع 55 مترًا فوق موقع إكسبو، ليحظوا بإطلالة بانورامية خلابة على الموقع. وقد اكتسبت هذه الرحلة اسمها بفضل سطحها العلوي الأخضر المُحاط بالأشجار.
سعر تذكرة الدخول : 30 درهمًا (الدخول إلى مدينة إكسبو دبي مجاني)
تقع الحدائق المعلقة في كلباء على طريق الشارقة - كلباء، وتضم أكثر من 100 ألف شجرة تمتد على مساحة 1.6 مليون قدم مربع، ويصل ارتفاعها إلى 281 متراً فوق مستوى سطح البحر.
هذه الوجهة هي الوجهة الأمثل لعشاق المساحات الخضراء، والزهور التي تزين شرفاتها، والشلالات. كما تضم مطعمًا يقع على ارتفاع 270 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويتسع لما يصل إلى 100 ضيف، ويوفر إطلالات بانورامية خلابة على ثلاث جهات من الحدائق المعلقة.
تذكرة الدخول: 10 دراهم
يُعد متحف الشندغة أكبر متحف للتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمنح لزواره فرصة التعمق في ماضي دبي والاستمتاع بتجربة تجمع بين التاريخ والابتكار.
يضم المكان 80 منزلًا تاريخيًا و22 جناحًا. وستُصبح المنطقة نفسها متحفًا مفتوحًا بمساحة 310,000 متر مربع. يُقدم المتحف لمحة عن نمط الحياة الإماراتي التقليدي والتراث الثقافي الغني للمنطقة، من خلال معروضات تعود إلى القرن التاسع عشر.
تذكرة الدخول: 50 درهمًا، 20 درهمًا (للطلاب من عمر 5 إلى 24 عامًا)، 40 درهمًا (تذكرة جماعية صالحة لخمسة أشخاص أو أكثر)، الدخول مجاني للأطفال دون سن 5 سنوات، وكبار السن الإماراتيين وأصحاب الهمم.
يقع برواز دبي داخل حديقة زعبيل، بارتفاع 150 مترًا، ويوفر إطلالة بانورامية على مناظر الإمارة الخلابة. من جهة، يُلقي برواز الضوء على ماضي المدينة العريق، بينما يُبرز من جهة أخرى حاضرها النابض بالحياة والفخامة.
سعر التذكرة: 50 درهمًا، 20 درهمًا (للأطفال من عمر 3 إلى 12 عامًا)، الدخول مجاني للأطفال دون سن 3 سنوات وأصحاب الهمم ومرافقين اثنين.
يروي متحف الاتحاد قصة توحيد دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للزوار فرصة تثقيف أنفسهم حول تاريخ الأمة من خلال المعروضات التفاعلية والوثائق النادرة والتجارب الغامرة.
يقع المتحف في الموقع التاريخي الذي تأسست فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر معلومات عن رؤية الآباء المؤسسين ويعرض المعالم الرئيسية من عام 1968 إلى عام 1974.
تذكرة الدخول: 25 درهمًا، 20 درهمًا (للطلاب من سن 4 إلى 25 عامًا)
مدينة الطفل هي أول مدينة تعليمية في الإمارات العربية المتحدة مخصصة للأطفال من عمر سنتين إلى ١٥ سنة. تتيح للأطفال فرصة الاستكشاف واللعب والاستكشاف بأسلوب تعليمي ترفيهي، للحصول على معلومات مفيدة وقيّمة.
يحتوي المتحف على العديد من المعروضات والبرامج التطبيقية، مثل جسم الإنسان، ومركز الطبيعة، وفورشرفيلت، واستكشاف الفضاء، ومعرض علوم الأرض والقبة السماوية، والثقافة المحلية والدولية، والطريقة التي نعيش بها، ومنطقة الأطفال الصغار ومركز الموارد.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي مدينة الطفل على مساحات داخلية وخارجية للأنشطة والاحتفالات على مدار العام.
تذكرة الدخول: 15 درهمًا، 10 دراهم (للأطفال من عمر 2 إلى 15 عامًا)
يقع منتزه خليفة في قلب أبوظبي، ويمتد على مساحة تزيد عن 30 هكتارًا، ويضم حدائق خلابة ونوافير ومناطق نزهة مظللة، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات وعشاق الأنشطة الخارجية. يمكن للزوار استكشاف معالم سياحية مثل حديقة حيوانات مصغرة، ومدينة أطفال علمية، ومعارض تفاعلية تُبرز التراث الإماراتي.
تذكرة الدخول: 2 درهم، الدخول مجاني للأطفال من عمر 3 سنوات وما دون