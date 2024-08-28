10 أصدقاء يفوزون بمليون دولار في "سحب دبي الحرة"

وفاز أسيس، المقيم في الشارقة منذ 14 عاماً، بأحد جوائز سلسلة مليونير الألفية 471، برقم التذكرة 4909 التي اشتراها هو وزملائه في 2 أغسطس أثناء رحلته من دبي إلى كوتشي في الهند. وقد كانت المجموعة تشارك في عروض سوق دبي الحرة منذ عقد من الزمان، حيث يتناوبون بكتابة اسم كل منهم على التذكرة بشكل منتظم في كل سلسلة.