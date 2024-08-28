10 أصدقاء يفوزون بمليون دولار في "سحب دبي الحرة"
لقد كانت لحظة غيرت حياة 10 موظفين من نفس الشركة، حيث فازوا بشكل جماعي بمبلغ مليون دولار في أحدث سحب لسوق دبي الحرة.
فاز "عاصف ماثيلاكاث أسيس"، وهو وافد هندي يبلغ من العمر 41 عاماً ومقيم في الشارقة، مع تسعة من زملائه في سحب "مليونير الألفية" و "أروع المفاجآت" الذي نظمته سوق دبي الحرة، والذي أقيم في الكونكورس B بمطار دبي الدولي.
وفاز أسيس، المقيم في الشارقة منذ 14 عاماً، بأحد جوائز سلسلة مليونير الألفية 471، برقم التذكرة 4909 التي اشتراها هو وزملائه في 2 أغسطس أثناء رحلته من دبي إلى كوتشي في الهند. وقد كانت المجموعة تشارك في عروض سوق دبي الحرة منذ عقد من الزمان، حيث يتناوبون بكتابة اسم كل منهم على التذكرة بشكل منتظم في كل سلسلة.
وقال أسيس الذي يعمل في مجال تسويق المبيعات في إحدى شركات التصنيع: "إنها لحظة تغير حياتنا جميعاً. شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة". أسيس هو أب لطفل واحد وهو في الأصل من ولاية كيرالا في الهند، وهو المواطن الهندي رقم 234 الذي يفوز بجائزة مليونير الألفية منذ إنشائها في عام 1999، حيث كان المواطنون الهنود هم الأكثر مشاركة وفوزاً.
وأقيمت القرعة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في سوق دبي الحرة، بما في ذلك "سينيد السباعي"، نائب الرئيس الأول للتسويق، ومنى العلي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية، و"مايكل شميدت"، نائب الرئيس الأول للتجزئة، و"ياسا طاهر"، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية، وغيرهم من كبار المسؤولين.
وعلى أعقاب سحب مليونير الألفية، أُجري أيضاً السحب على الفوز بجائزة "أروع المفاجآت" وهي سيارة فاخرة. وفاز حامل التذكرة رقم 0409 وهو "كايس كريم"، المواطن الفرنسي الذي يبلغ من العمر 49 عاماً ويقيم في دبي، بسيارة BMW 740i M Sport (لونها أزرق تنزانيتي معدني) في سلسلة "أروع المفاجآت 1889". كريم يعيش في دبي منذ 10 سنوات ويعمل مديراً لتطوير الأسواق الجديدة في شركة مشروبات، وكان قد اشترى التذكرة في 4 أغسطس في طريقه إلى تونس العاصمة.
وعبّر كريم عن امتنانه قائلاً: "شكراً سوق دبي الحرة! لقد جاء هذا الفوز في وقت مناسب للغاية". كريم هو الفرنسي الثاني والثلاثين الذي يفوز بسيارة في سلسلة "أروع المفاجآت" منذ إنشائها في عام 1989، وشارك بانتظام في مسابقات سوق دبي الحرة منذ 6 سنوات حتى الآن.