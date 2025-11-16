10 آلاف موقف في "دبي للمعارض" وخيارات نقل واسعة

سيكون لدى مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو شبكة واسعة من وسائل النقل، وفقًا لمسؤولي مركز دبي التجاري العالمي يوم الأربعاء. وأضافوا أن أكثر من 10 آلاف موقف للسيارات سيكون متاحًا في المرحلة الأولى لاستيعاب الملايين من الأشخاص الذين سيزورون المركز خلال الفعاليات.
قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "لدينا إجمالاً حوالي 10 آلاف موقف للسيارات في المرحلة الأولى، موزعة حول المدينة. في جانب الاستدامة، لدينا حوالي 7 آلاف موقف للسيارات، وحوالي 700 موقف في الجانب الشمالي الغربي من مركز دبي للمعارض. لقد خصصنا هذه المواقف للعارضين، لأنهم يأتون في الصباح الباكر ويغادرون في فترة ما بعد الظهر أو المساء. لذلك، نريد التأكد من أن الزوار عندما يأتون يجدون موقفًا للسيارات. لقد خصصنا مركز نقل حيث يمكنهم ركن سياراتهم، ثم يمكننا نقلهم إلى أي من نقاط الإنزال التي خصصناها للزوار."
وأضاف: "لدينا أيضًا موقف صغير لكبار الشخصيات."
سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مركز دبي للمعارض بقيمة 10 مليارات درهم في أوائل عام 2026، قبل الموعد المحدد بنحو ستة أشهر، وسيستضيف أول معرض كبير في يناير.
تشمل المرحلة الأولى 140 ألف متر مربع من المساحة الجاهزة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبيرة.
تغطي المرحلة الثانية 160 ألف متر مربع، وستكتمل بحلول عام 2028، وستشمل قاعات دائمة، ساحات خدمة مخصصة، شبكة طرق محسنة واتصال مباشر بمدينة إكسبو.
من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول عام 2031، وستغطي 180 ألف متر مربع من المساحة الداخلية عبر 26 قاعة - جميعها على مستوى واحد - بالإضافة إلى مرافق الضيافة والتجزئة والتجارية المتكاملة.
أضاف ماهر جلفار أن مترو دبي يعد أيضًا خيارًا مفيدًا وسريعًا للزوار، حيث يجد حوالي 80 في المائة من الناس أنه أكثر ملاءمة.
“لقد شهدنا ذلك خلال إكسبو 2020 وCOP28 أن المترو كان أحد أكثر الطرق ملاءمة للوصول إلى مركز دبي للمعارض أو مدينة إكسبو دبي. من خلال فريق لجنة الفعاليات، قمنا بنقل رغبتنا في زيادة تردد المترو. كما خصصنا بعض خيارات الركن والركوب، سواء كان ذلك في نهاية محطة المترو، محطة سنتر بوينت، محطة الدهانات الوطنية، أو موقف سيارات متعدد الطوابق. بالإضافة إلى ذلك، أضفنا 20 حافلة ستعمل طوال اليوم من مركز دبي التجاري العالمي إلى مركز دبي للمعارض كل 30 دقيقة. سيستمر هذا لمدة ساعتين قبل العرض وساعتين بعد العرض. هذه هي الأرقام التي بدأنا بها، في حال احتجنا إليها. سنزيد وسنضيف المزيد من الحافلات المكوكية”، قال ذلك خلال إحاطة إعلامية حديثة.
من جانب الفنادق، سيكون هناك ثلاثة فنادق قريبة من مركز دبي للمعارض على مسافة قريبة من مدينة إكسبو؛ وأكثر من 45 فندقًا على بعد 20 دقيقة بالسيارة؛ وأكثر من 150 فندقًا، وثلاثة مراكز تسوق، وأكثر من 15 معلمًا رئيسيًا على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مركز المعارض، مما يوفر تجربة وجهة متكاملة.
“الوجهة بأكملها متكاملة تمامًا. نأمل بحلول عام 2033، بمجرد أن يكون مطار آل مكتوم الدولي جاهزًا، أن يعزز النظام البيئي بأكمله. لهذا السبب يتحدث الجميع عن هذا باعتباره 'مدينة دبي المستقبلية'”، قال ذلك.