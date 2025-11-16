10 آلاف موقف في "دبي للمعارض" وخيارات نقل واسعة

“لقد شهدنا ذلك خلال إكسبو 2020 وCOP28 أن المترو كان أحد أكثر الطرق ملاءمة للوصول إلى مركز دبي للمعارض أو مدينة إكسبو دبي. من خلال فريق لجنة الفعاليات، قمنا بنقل رغبتنا في زيادة تردد المترو. كما خصصنا بعض خيارات الركن والركوب، سواء كان ذلك في نهاية محطة المترو، محطة سنتر بوينت، محطة الدهانات الوطنية، أو موقف سيارات متعدد الطوابق. بالإضافة إلى ذلك، أضفنا 20 حافلة ستعمل طوال اليوم من مركز دبي التجاري العالمي إلى مركز دبي للمعارض كل 30 دقيقة. سيستمر هذا لمدة ساعتين قبل العرض وساعتين بعد العرض. هذه هي الأرقام التي بدأنا بها، في حال احتجنا إليها. سنزيد وسنضيف المزيد من الحافلات المكوكية”، قال ذلك خلال إحاطة إعلامية حديثة.