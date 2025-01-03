10 آلاف مكالمة طوارئ سجلتها شرطة الشارقة خلال احتفالات رأس السنة
أعلنت شرطة الشارقة، الخميس، أنها تعاملت مع نحو 10 آلاف مكالمة طوارئ خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2025.
وقد نجحت في تنفيذ خطة أمنية ومرورية ناجحة لم تسجل خلالها أي وفيات أو حوادث مرورية جسيمة في كافة مناطق الإمارة.
وتعامل مركز عمليات الشرطة مع إجمالي 12 ألفاً و241 مكالمة، منها 9992 مكالمة عبر رقم الطوارئ 999، و2249 مكالمة عبر رقم الحالات غير الطارئة 901، من مختلف مناطق الشارقة.
ووُضعت غرفة العمليات في حالة تأهب قصوى خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، بالتنسيق مع غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لكافة البلاغات الواردة.
وتم تصنيف المكالمات الواردة ومعالجتها حسب أهميتها، سواء كانت حالات طارئة أو غير طارئة أو استفسارات عامة، وتم إحالتها على الفور إلى الجهات المعنية.
هذا ودعت السلطة أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم 999 في حالات الطوارئ، والرقم 901 في الحالات غير الطارئة، مؤكدة أهمية تعاون المجتمع في تعزيز زمن الاستجابة وتقديم الخدمات بكفاءة.