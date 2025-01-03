10 آلاف مكالمة طوارئ سجلتها شرطة الشارقة خلال احتفالات رأس السنة

وتعامل مركز عمليات الشرطة مع إجمالي 12 ألفاً و241 مكالمة، منها 9992 مكالمة عبر رقم الطوارئ 999، و2249 مكالمة عبر رقم الحالات غير الطارئة 901، من مختلف مناطق الشارقة.