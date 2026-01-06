10 آلاف فراشة ترسم ملامح أحدث وجهة سياحية بأبوظبي

تشهد العاصمة أبوظبي افتتاح وجهة برية مغلقة جديدة هذا الأسبوع، حيث تفتح "حدائق الفراشات أبوظبي" أبوابها للجمهور في 9 يناير بمنطقة "القناة".
ستحتضن المحمية أكثر من 10,000 فراشة ضمن سلسلة من القباب الحيوية (Biodomes) التي يتم التحكم في مناخها، إلى جانب مجموعة من الحيوانات الاستوائية وأنواع نادرة من غابات الأمطار. وتقع هذه الوجهة في منطقة "ممشى القناة"، على بُعد حوالي خمس دقائق من جامع الشيخ زايد الكبير ومقابل "ناشونال أكواريوم".
وفقاً للمشغلين، تم تصميم الحدائق لتقدم تجربة تجول حرة، حيث يمكن للزوار التحرك على طول مسارات مزروعة ومراقبة الفراشات في بيئات استوائية مُعاد إنشاؤها. وتستلهم القباب الحيوية تصميمها من مناظر طبيعية في آسيا والأمريكتين، وتتضمن ميزات مثل النباتات الداخلية وبرك أسماك "الكوي".
ستستضيف المنشأة أيضاً عدة أنواع من غير الحشرات؛ ومن الحيوانات التي تأكد وجودها ضمن مجموعة الافتتاح: كسلان ذو إصبعين، ودب القط "بالاوان"، وآكل النمل (تاماندوا)، وسنجاب سريلانكا العملاق، وتمساح "كوفييه" القزم، بالإضافة إلى مجموعة من الطيور مثل العصافير الملونة وعصافير "غولدين".
تستقبل الحديقة زوارها من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 9 صباحاً حتى 8 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. وتم تحديد سعر تذكرة الدخول بـ 55 درهماً للحدائق، مع توفر خيار تذكرة مشتركة تشمل "ناشونال أكواريوم" مقابل 150 درهماً.
ولأن المنشأة مغلقة بالكامل، فإنها ستعمل طوال العام، بما في ذلك أشهر الصيف عندما تكون الأنشطة الخارجية في الإمارات محدودة.
وصرح مسؤولون بأن الفراشات المعروضة في الحدائق يتم جلبها عبر برامج إكثار موجهة نحو الحفظ في كوستاريكا والفلبين، وذلك من خلال شراكات قائمة مع مجتمعات زراعية صغيرة في تلك البلدان.
وتتبع الوجهة ما وصفته بنموذج التوريد الأخلاقي، حيث يتم إطلاق جزء من الفراشات مرة أخرى في موائلها الأصلية كل شهر لدعم جهود التلقيح. وتهدف هذه البرامج إلى حماية النظم البيئية المحلية مع توفير سبل العيش للعائلات المشاركة في تربية الفراشات.
وقال بول هاميلتون، المدير العام للوجهة، إن الهدف كان خلق مساحة تركز على الطبيعة ضمن بيئة داخلية بالكامل.