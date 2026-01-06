10 آلاف فراشة ترسم ملامح أحدث وجهة سياحية بأبوظبي

تشهد العاصمة أبوظبي افتتاح وجهة برية مغلقة جديدة هذا الأسبوع، حيث تفتح "حدائق الفراشات أبوظبي" أبوابها للجمهور في 9 يناير بمنطقة "القناة".

ستحتضن المحمية أكثر من 10,000 فراشة ضمن سلسلة من القباب الحيوية (Biodomes) التي يتم التحكم في مناخها، إلى جانب مجموعة من الحيوانات الاستوائية وأنواع نادرة من غابات الأمطار. وتقع هذه الوجهة في منطقة "ممشى القناة"، على بُعد حوالي خمس دقائق من جامع الشيخ زايد الكبير ومقابل "ناشونال أكواريوم".

وفقاً للمشغلين، تم تصميم الحدائق لتقدم تجربة تجول حرة، حيث يمكن للزوار التحرك على طول مسارات مزروعة ومراقبة الفراشات في بيئات استوائية مُعاد إنشاؤها. وتستلهم القباب الحيوية تصميمها من مناظر طبيعية في آسيا والأمريكتين، وتتضمن ميزات مثل النباتات الداخلية وبرك أسماك "الكوي".

ستستضيف المنشأة أيضاً عدة أنواع من غير الحشرات؛ ومن الحيوانات التي تأكد وجودها ضمن مجموعة الافتتاح: كسلان ذو إصبعين، ودب القط "بالاوان"، وآكل النمل (تاماندوا)، وسنجاب سريلانكا العملاق، وتمساح "كوفييه" القزم، بالإضافة إلى مجموعة من الطيور مثل العصافير الملونة وعصافير "غولدين".