10 آلاف شرطي ورجل أمن في دبي لتأمين احتفالات رأس السنة
أعلنت السلطات في دبي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنها ستنشر أكثر من 10 آلاف من أفراد الشرطة والأمن للاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة.
وسيشمل ذلك أكثر من 8000 ضابط شرطة وآلاف من أفراد الأمن وفرق الدفاع المدني العاملة على مدار الساعة. وسيتم نشر أكثر من 200 سيارة إسعاف في جميع أنحاء المدينة للاستجابة لأي حوادث غير متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون 1800 موظف طبي و10 مستشفيات في وضع الاستعداد لتقديم الرعاية العاجلة إذا لزم الأمر.
وأكد اللواء خليل المنصوري مساعد المدير العام لشؤون البحث الجنائي، الالتزام بالسلامة العامة، قائلاً: "سيتواجد ضباطنا وفرقنا في مواقع الاحتفالات وغيرها من المواقع لتقديم التوجيه والمساعدة. ومن واجبنا أن نضمن شعور الجميع بالأمان أثناء الترحيب بالعام الجديد".
ولتعزيز السلامة بشكل أكبر، سيتم نصب 33 خيمة دعم في مناطق مخصصة مختلفة، بما في ذلك 19 خيمة في وسط مدينة دبي و14 خيمة في مواقع أخرى للألعاب النارية. وستعمل هذه الخيام كنقاط مرجعية للجمهور، مما يسمح لهم بتقديم التقارير وجمع الأشياء المفقودة وطلب الإسعافات الأولية أو طرح استفسارات عامة.
وأكد اللواء علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، الاستعدادات المكثفة لهذا الحدث، قائلاً: "لقد أجرينا مسحًا ميدانيًا شاملاً شارك فيه 257 من قوات المشاة للتأكد من سلامة جميع الهياكل والمباني المرتبطة بالحرائق، وسيتم نشر فريق متخصص من 1777 رجل إطفاء في جميع مواقع الاحتفال البالغ عددها 36 موقعًا".
وتحدث مشعل عبد الكريم جلفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن تفاصيل الاستعداد للطوارئ قائلاً: "لدينا 224 نقطة إسعاف في مختلف أنحاء دبي و593 فرداً من أفراد الإسعاف على استعداد للمساعدة. ونحن نركز بشكل خاص على المناطق الرئيسية مثل بوليفارد محمد بن راشد ومراكز التسوق والواجهات البحرية".
وأعلنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم أكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية في 36 موقعاً في دبي، ومن أبرز أماكن الاحتفالات برج بارك، والقرية العالمية، ودبي فستيفال سيتي مول، والسيف، وبلو واترز، وذا بيتش، وجي بي آر، وحتا.
وفي حالة الطوارئ، تنصح الشرطة بالاتصال بالرقم 999، في حين يمكن توجيه الاستفسارات العامة إلى الرقم 901. وعلاوة على ذلك، مع وجود 42 متطوعًا مرخصًا ومدربًا على الإسعافات الأولية، يتم تشجيع المجتمع على التواصل عبر تطبيق إسعاف دبي أو عن طريق الاتصال بالرقم 998 للحصول على خدمات الإسعاف.