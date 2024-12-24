10 آلاف شرطي ورجل أمن في دبي لتأمين احتفالات رأس السنة

وفي حالة الطوارئ، تنصح الشرطة بالاتصال بالرقم 999، في حين يمكن توجيه الاستفسارات العامة إلى الرقم 901. وعلاوة على ذلك، مع وجود 42 متطوعًا مرخصًا ومدربًا على الإسعافات الأولية، يتم تشجيع المجتمع على التواصل عبر تطبيق إسعاف دبي أو عن طريق الاتصال بالرقم 998 للحصول على خدمات الإسعاف.