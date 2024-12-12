الإمارات
10 آلاف شجرة في ساحات مساجد الإمارات..مبادرة جديدة
ضمن برنامج "ازرع الإمارات" وتكريماً لإرث الشيخ زايد بن سلطان في الزراعة والعمل الإنساني
تضم دولة الإمارات العربية المتحدة آلاف المساجد الجميلة بتصاميمها الإسلامية التقليدية، وساحاتها الواسعة المزخرفة بالنباتات والأشجار. وستصبح هذه الأماكن المقدسة أكثر خضرة كجزء من مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين البيئة.
وسيتم زراعة نحو 10 آلاف شجرة في ساحات المساجد بعد أن أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مبادرة وقفية "نزرع مساجدنا".
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي يكرّم إرث الشيخ زايد بن سلطان في الزراعة والعمل الإنساني.
شاهد الفيديو أدناه:
تهدف المبادرة إلى زراعة 10 آلاف شجرة في ساحات المساجد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين نوعية الحياة، وتقوية الروابط بين الناس وبيئتهم.