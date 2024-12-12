10 آلاف شجرة في ساحات مساجد الإمارات..مبادرة جديدة

تضم دولة الإمارات العربية المتحدة آلاف المساجد الجميلة بتصاميمها الإسلامية التقليدية، وساحاتها الواسعة المزخرفة بالنباتات والأشجار. وستصبح هذه الأماكن المقدسة أكثر خضرة كجزء من مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين البيئة.

وسيتم زراعة نحو 10 آلاف شجرة في ساحات المساجد بعد أن أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مبادرة وقفية "نزرع مساجدنا".