10 آلاف رائد أعمال على درب التميز.. محمد بن راشد يطلق حملة تدريب وطنية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، عن إطلاق حملة وطنية جديدة تحت عنوان "الإمارات عاصمة العالم لريادة الأعمال" لتدريب 10 آلاف من رواد الأعمال الشباب.

بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص، ستوفر المبادرة 30 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، وفقًا لفيديو نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. كما سيتم إطلاق منصة جديدة تُسمى "ستارت أب الإمارات".