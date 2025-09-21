10 آلاف رائد أعمال على درب التميز.. محمد بن راشد يطلق حملة تدريب وطنية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، عن إطلاق حملة وطنية جديدة تحت عنوان "الإمارات عاصمة العالم لريادة الأعمال" لتدريب 10 آلاف من رواد الأعمال الشباب.
بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص، ستوفر المبادرة 30 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، وفقًا لفيديو نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. كما سيتم إطلاق منصة جديدة تُسمى "ستارت أب الإمارات".
وأضاف سموه أن الحملة ستساهم أيضًا في نشر الوعي بأهمية الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ويعتمد اقتصاد الإمارات حاليًا على مصادر دخل متنوعة، حيث تساهم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 63% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بوتيرة أسرع هذا العام بنسبة 5.5% مقارنةً بـ 5%، مدفوعًا بنمو قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات والائتمان الخاص، وفقًا لتقرير كابيتال إيكونوميكس، كما ذكرت صحيفة خليج تايمز سابقًا.
وتحتل الدولة أيضًا مرتبة "من بين أفضل 56 اقتصادًا عالميًا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل بيئة عمل لها".
وتهدف الحملة الجديدة إلى مساعدة الشباب على البدء في بناء شركاتهم الخاصة، والمشاركة في تبادل متبادل، حيث يستفيد رواد الأعمال الشباب من الفرص، ويساهمون في تنمية الأمة في المقابل.
لا تزال الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر مراكز الشركات الناشئة تنوعًا في المنطقة، حيث شهدت التمويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرةً هائلة. في أغسطس، حصلت الإمارات على تمويلات بقيمة 154 مليون دولار أمريكي من 11 شركة ناشئة. وبفضل برامج الإقامة طويلة الأمد، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وحاضنات الأعمال، والتمويل الأولي، وغيرها، تظل الإمارات وجهةً جاذبةً لنمو الأعمال.