10 آلاف درهم غرامة وحظر إوروبي من التحويل لتمويله حساب تجار مخدرات

منع رجل أوروبي من إجراء التحويلات المالية لمدة عامين بعد أن أدانته محكمة إماراتية بإيداع أموال في حساب بنكي مرتبط بتجار مخدرات بغرض شراء مواد مخدرة.

كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 10 آلاف درهم بعد إدانته بالمشاركة في معاملات مالية مرتبطة بترويج المخدرات.

وفقاً لتحقيقات الشرطة، بدأت القضية عندما تواصل المتهم مع مروج مخدرات عبر تطبيق المراسلة واتساب. وخلال محادثاتهما، زعم المروج أنه عرض بيع مواد مخدرة وأرسل للمتهم صوراً للمخدرات، بما في ذلك الكريستال ميث والحشيش.

بعد الاتفاق على الشراء، طلب التاجر من الرجل تحويل المبلغ بإيداع المال في حساب بنكي محدد بدلاً من اللقاء شخصياً. وقال المحققون إن هذه الطريقة كانت تهدف إلى تجنب الاتصال المباشر وتقليل خطر الكشف.

اعترف المتهم لاحقاً خلال استجواب الشرطة بأنه أودع أموالاً مرتين في الحساب الذي قدمه المروج مقابل المخدرات.

وقالت السلطات إن التحقيق كشف أن الحساب المستخدم للإيداعات يعود لأفراد متورطين في ترويج وتوزيع المخدرات.

أبلغ المدعون المحكمة أن التحويلات المالية شكلت جزءاً من الآلية التي استخدمها المشتبه بهم لتسهيل التجارة غير المشروعة، مما سمح بجمع المدفوعات عن بعد بينما كانت الاتصالات تتم عبر الإنترنت.

استمعت المحكمة إلى أن المتهم أقر بإجراء الإيداعات بعد مشاهدة صور المخدرات التي أرسلت إليه عبر تطبيق المراسلة وموافقته على الشراء.

بعد مراجعة الأدلة واعتراف المتهم، وجدت المحكمة أنه مذنب بإيداع أموال في حساب مرتبط بمروجي المخدرات.

في حكمها، أمرت المحكمة بمنع الرجل من تحويل الأموال، سواء شخصياً أو عن طريق شخص آخر، لمدة عامين ما لم يحصل على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

يهدف هذا التقييد، بالإضافة إلى العقوبة المالية، إلى منع إساءة استخدام القنوات المصرفية في الأنشطة غير القانونية وردع الأفراد عن تسهيل المعاملات المتعلقة بالمخدرات من خلال التحويلات المالية.