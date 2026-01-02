الإمارات

10 آلاف درهم وحجز مركبة بسبب "نيران العادم" في دبي

تمكنت فرق المرور من مصادرة السيارة بعد مراقبة مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي
بوجا مانييري
حجزت شرطة دبي مركبة بسبب خروج لهب من عادمها نتيجة تعديلات غير قانونية، والقيادة بسرعات عالية.

وتمكنت الفرق المرورية من ضبط المركبة بعد رصد مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تم حجز المركبة، وفرضت السلطات غرامة لفك الحجز تصل إلى 10,000 درهم. كما تسبب السائق في إحداث ضجيج وإزعاج لمستخدمي الطريق.

شاهد الفيديو هنا:

وأضافت السلطات أن الطريق ليس مكاناً للتجارب الخطيرة أو الاستعراض. وبعد أن رصدت الفرق الفيديو المنتشر، تم تحديد المركبة والقبض على السائق.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقوانين واللوائح المرورية المعمول بها.

