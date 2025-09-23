10 آلاف درهم مقابل موعد غرامي: طاهٍ أوروبي يقع ضحية عملية احتيال في دبي

تعرّض طاهٍ مقيم في دبي لأحدث عملية احتيال في نادٍ ليلي، حيث خسر ما يقرب من 10 آلاف درهم في ما كان يظنه موعدًا عاديًا تم ترتيبه عبر أحد تطبيقات المواعدة.

قال بليك (تم تغيير الاسم بناءً على طلبه)، وهو وافد أوروبي يبلغ من العمر 39 عامًا، إنه تطابق مع امرأة روسية على تطبيق "بامبل" (Bumble) صباح يوم الجمعة (19 سبتمبر). وفي غضون ساعات، انتقل الحديث إلى تطبيق واتساب، حيث راسلته من رقم دولي واقترحت أن يلتقيا في حانة داخل فندق بمنطقة الخليج التجاري في نفس المساء.

يتذكر بليك: "كان الأمر سريعًا جدًا، لكنني لم أشتك. اتفقنا على اللقاء في الساعة 9:30 مساءً، وعندما وصلت، كانت تنتظر بالفعل."

سلسلة من الأحداث المريبة

قال بليك إن ما تلا ذلك بدا وكأنه مُدبّر. "طلبتُ مشروبًا، لكنها قالت إنها جائعة وطلبت طبق فواكه وسمك السلمون. ثم تلا ذلك عدة جولات من المشروبات. لقد فوجئت بقدرتها على الشرب، رغم بنيتها الصغيرة. كان ذلك يجب أن يكون علامة تحذير."

بعد مرور نصف ساعة فقط على موعدهما، ظهر زوجان عند طاولتهما، وقدما باقات زهور، وحثّا بليك على شراء واحدة لرفيقته. يقول: "وافقتُ على مضض. وعندما وصلت الفاتورة، كدتُ أسقط من على كرسيي: 9,800 درهم، بما في ذلك 500 درهم لتلك الباقة البائسة."

ومع رفض بطاقته البنكية الإماراتية، قال بليك إنه استغرق ساعة تقريبًا لتسوية الفاتورة عبر تحويل من حسابه في Revolut. وأضاف: "حتى أنني سألتها إذا كان لديها أي أموال، لكنها هزت رأسها فقط." وغادرت رفيقته الموعد دون أن تُظهر أي ندم، وقالت إنها تريد العودة إلى المنزل.

في اليوم التالي، راسلته لشكره على الأمسية واقترحت أن يلتقيا مرة أخرى. يقول بليك: "من يُلدغ من جحر مرتين فهو أحمق. قمت بحظرها." لاحقًا، أثناء بحثه عبر الإنترنت، عثر على تحقيقات لـ "الخليج تايمز" كشفت عن نفس العصابة التي تتبع نفس النمط الدقيق.

ضحايا آخرون يروون قصصهم

شعر بليك بالإحراج والإحباط، فواجه إدارة الحانة في اليوم التالي. "عندما هددتهم بالإبلاغ، عرضوا عليّ استرداد جزء من المبلغ. لكن إذا كانت الرسوم مشروعة، فلماذا يعرضون استرداد أي شيء؟" تساءل بليك.

بليك ليس وحده. ففي الأسابيع القليلة الماضية، كتب العديد من القراء إلى "الخليج تايمز" واصفين تجارب مماثلة، العديد منها يتعلق بنفس المكان في الخليج التجاري.

قال أحد المقيمين في دبي منذ فترة طويلة إنه تم استدراجه إلى نفس الحانة بعدما التقى بامرأة على تطبيق "بامبل". طلبت أطباقًا وكميات من مشروب Blue Label وشيشة بقيمة آلاف الدراهم.

وقال: "عندما حاولت المغادرة، تبعني الأمن. دفع المدير فاتورة بقيمة 2,750 درهمًا باتجاهي وقال: 'إذا كنت ستغادر، فعليك تسوية هذا المبلغ.' بعد جدال حاد، وافقت على دفع 670 درهمًا. ثم ادعى المدير أن المرأة 'حولت' باقي المبلغ بنكياً دون أن يُظهر دليلاً. لقد أرادوا فقط إبعادي لأنني أدركت أنها عملية احتيال." وأضاف أنه أبلغ شرطة دبي بالحادثة.

وفي حالة أخرى، قال "دي كيه"، وهو مقيم في دبي بلغت فاتورته في نادٍ بمنطقة مركز دبي المالي العالمي 5,430 درهمًا، لـ "الخليج تايمز" إنه قدم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بعد أن تعرض لضغوط لتسوية رسوم مقابل أشياء قال إنه لم يطلبها أبدًا.

تمتلئ المنتديات عبر الإنترنت مثل Reddit بقصص لأشخاص يروون كيف تم استدراجهم إلى نوادٍ ليلية وتركوا مع فواتير باهظة. وقد رفضت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حتى الآن التعليق على القضية.

عملية احتيال مستمرة

في تقارير سابقة (أغسطس من العام الماضي)، كشفت "الخليج تايمز" كيف تستدرج النساء بملفات وهمية على تطبيقي Tinder وBumble الرجال إلى نوادٍ ليلية معينة. وبمجرد وصولهم، يطلبن مشروبات وأطباق باهظة الثمن، وأحيانًا يتدخل الموظفون للضغط على الضحية، ليتحمل الزبائن دفع الفواتير.

عندما تواصلت "الخليج تايمز" في وقت سابق مع إدارة حانة فندق الخليج التجاري، قالوا إنهم تعاقدوا مع وكالات خارجية تعمل مع النساء لزيادة المبيعات والإيرادات من خلال الترقية والإضافات.

نأت الإدارة بنفسها عن المسؤولية لكنها وعدت بالبدء في تنبيه الضيوف عندما تتجاوز فواتيرهم 1,500 درهم.

يقول المطلعون على الصناعة إن مثل هذه عمليات الاحتيال تُغذّى بالعمولات. وأوضح أحد المتخصصين في قطاع الضيافة: "من الواضح أن هؤلاء النساء يحصلن على عمولة مقابل تضخيم الفواتير." وأضاف: "إنها خدعة قديمة من أجزاء من أوروبا والشرق الأقصى تشق طريقها الآن إلى دبي."

بالنسبة لبليك، كانت هذه المحنة بمثابة قصة تحذيرية. "لقد تعلمت الدرس بالطريقة الصعبة. ما اعتقدت أنه سيكون ليلة ممتعة تحول إلى أغلى موعد في حياتي."