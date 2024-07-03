10 آلاف درهم غرامة تأخرالتسجيل الضريبي للشركات
ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) يوم الثلاثاء أنه يتعين على المقيمين في دولة الإمارات الخاضعين لضريبة الشركات والذين لديهم تراخيص صادرة في مايو (بغض النظر عن سنة الإصدار) تقديم طلب التسجيل الضريبي للشركات بحلول 31 يوليو لتجنب العقوبات المقابلة.
واعتباراً من 1 مارس من هذا العام، تم فرض غرامة إدارية قدرها 10000 درهم بسبب التأخر في تسجيل ضريبة الشركات في الدولة على الشركات التي لا تقدم طلبات التسجيل الضريبي للشركات خلال الموعد النهائي الذي حددته اتفاقية التجارة الحرة، وفقاً لوزارة المالية.
وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على "أهمية التزام دافعي الضرائب بمواعيد التسجيل المحددة لكل فئة". وقد سبق الإعلان عن هذه المواعيد عبر مختلف وسائل الإعلام الرسمية، بما في ذلك وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة، وكذلك من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة الاتحادية للضرائب، وعن طريق الاتصال المباشر مع أصحاب الشركات المسجلة في دولة الإمارات.
وتنطبق ضريبة الشركات على الأشخاص المؤسسين في الدولة وعلى الكيانات الأجنبية التي تتم إدارتها والتحكم فيها فعلياً في الدولة. وتغطي الأشخاص الخاضعين للضريبة المقيمي الكيانات التي تم تأسيسها في الدولة ، بما في ذلك شركات المناطق الحرة والكيانات التي تم تأسيسها في الخارج ولكن يتم التحكم فيها وإدارتها من الدولة.
وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، يجب على أي شخص اعتباري مقيم - مسجل أو مؤسس أو معترف به قبل 1 مارس 2024، تقديم طلبات التسجيل الضريبي لضريبة الشركات بناءً على شهر إصدار ترخيصه. إذا كان الشخص الاعتباري حاصلاً على أكثر من رخصة واحدة، فيستخدم الترخيص الأقدم تاريخاً لإصداره.
منصة رقمية
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب أنّه بإمكان دافعي الضرائب استخدام منصة "EmaraTax"، وهي منصة خدمات ضريبية رقمية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما أنها تمكن الأشخاص غير المسجلين من إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد والحصول على رقم التسجيل الضريبي بسهولة وبكل أريحية عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بهم.
ويمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة أيضاً الحصول على خدمات وكلاء الضرائب المعتمدين المدرجين على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب وفي مراكز الخدمة الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
ضريبة الشركات
ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي دخل أو أرباح الشركات وغيرها من الشركات. لن يخضع الأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات إلا إذا تجاوزت مداخيلهم الإجمالية مليون درهم سنوياً.