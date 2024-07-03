10 آلاف درهم غرامة تأخرالتسجيل الضريبي للشركات

وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب أنّه بإمكان دافعي الضرائب استخدام منصة "EmaraTax"، وهي منصة خدمات ضريبية رقمية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما أنها تمكن الأشخاص غير المسجلين من إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد والحصول على رقم التسجيل الضريبي بسهولة وبكل أريحية عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بهم.

ويمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة أيضاً الحصول على خدمات وكلاء الضرائب المعتمدين المدرجين على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب وفي مراكز الخدمة الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.