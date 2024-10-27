10 آلاف درهم غرامة المشاة المخالفين تعزيزاً للسلامة

وعندما يدخل القانون الجديد الذي أُعلن عنه يوم الجمعة (25 أكتوبر) حيز التنفيذ في مارس من العام المقبل، قد يواجه المشاة الذين يمشون في أماكن غير مخصصة لهم عقوبة السجن وغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم - إذا أدت المخالفة إلى وقوع حادث مروري. وستُفرض عقوبات أعلى على أي شخص يعبر من مناطق غير مخصصة بحد أقصى للسرعة 80 كيلومتراً في الساعة أو أكثر. وبصرف النظر عن السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يمكن تغريمهم بما لا يقل عن 10000 درهم - سواء تسببت المخالفة في وقوع حادث أم لا.