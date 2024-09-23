الإمارات
10مليارات درهم لتوسعة"إكسبو دبي"لتضم 600 فعالية سنوياً
زيادة المساحة من 58 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع لتكون أكبر مركز للفعاليات في المنطقة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط العام لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.
وبحسب الخطة، سيتم زيادة مساحة المعرض من 58 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يكون أكبر مركز للفعاليات في المنطقة بعد التوسعة، كما سيتم زيادة عدد الفعاليات السنوية من 300 إلى 600 فعالية.
ومن المتوقع أن يصل التأثير السنوي لهذا المحور الاقتصادي إلى نحو 18 مليار درهم و 54 مليار درهم بحلول عام 2033.