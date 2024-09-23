10مليارات درهم لتوسعة"إكسبو دبي"لتضم 600 فعالية سنوياً

وبحسب الخطة، سيتم زيادة مساحة المعرض من 58 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يكون أكبر مركز للفعاليات في المنطقة بعد التوسعة، كما سيتم زيادة عدد الفعاليات السنوية من 300 إلى 600 فعالية.