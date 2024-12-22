1 يناير عطلة رأس السنة لموظفي حكومة الشارقة
أعلنت الشارقة أن يوم الأول من يناير 2025، عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة لموظفي الحكومة في الإمارة.
وأعلنت إدارة الموارد البشرية أن يوم الأربعاء المقبل إجازة رسمية لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتستأنف ساعات العمل العادية يوم الخميس 2 يناير، باستثناء العاملين بنظام المناوبات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الأول من يناير 2025، عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة لموظفي القطاعين العام والخاص.
ويتماشى هذا الإعلان مع القائمة الرسمية للعطلات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025، والتي صدرت في وقت سابق من هذا العام.
في العام المقبل، سيستمتع المقيمون في الإمارات بـ13 يومًا إجازة رسمية. كما أشار قرار صادر عن مجلس الوزراء الإماراتي إلى أن مواعيد عطلة عيد الفطر ستكون مختلفة قليلاً في العام المقبل.
(مع مدخلات من WAM)