يوم عهد الاتحاد ينعش ذاكرة كبار السن المواطنين

وشاركت مريم سالم، 80 عاماً من رأس الخيمة، ذكرياتها قبل قيام الدولة. وقالت: "قبل الاتحاد، كانت حياتنا تتمحور حول مجرد الحصول على لقمة الطعام، وكانت الحياة صعبة، وكان هدفنا فقط الاستقرار في مكان يوفر لنا الطعام والأمان".

فقد كانوا يقيمون في منطقة نائية، ولم يصلهم على الفور خبر التوقيع على وثيقة الاتحاد. وأوضحت مريم: "لم نعلم بالأمر إلا بعد إعلان الاتحاد، حيث كنا نعيش في منطقة نائية ولم تكن الأخبار تنتشر فيها بسرعة في ذلك الوقت".

لكن التغييرات التي أحدثها قيام الاتحاد كانت هائلة وكبيرة، تضيف مريم: «كنا نبحث عن الاستقرار والأمان، وهذا ما وجدناه بعد الاتحاد، كل شيء أصبح أفضل بفضل حكامنا وحكمة المغفور له الشيخ زايد رحمه الله»"