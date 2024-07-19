يوم عهد الاتحاد ينعش ذاكرة كبار السن المواطنين
«كنا نبحث عن الاستقرار والأمان، وهذا ما وجدناه بعد الاتحاد». كانت هذه كلمات مؤثرة قالها كبار السن الإماراتيين وهم يستذكرون الحياة قبل عام 1971، أي قبل ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحدثت "خليج تايمز" مع بعضهم يوم الخميس 18 يوليو، وهو اليوم الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يوم عهد الاتحاد"، إحياء لذكرى يوم اجتماع الحكام الذي مهد الطريق لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971.
وشاركت مريم سالم، 80 عاماً من رأس الخيمة، ذكرياتها قبل قيام الدولة. وقالت: "قبل الاتحاد، كانت حياتنا تتمحور حول مجرد الحصول على لقمة الطعام، وكانت الحياة صعبة، وكان هدفنا فقط الاستقرار في مكان يوفر لنا الطعام والأمان".
فقد كانوا يقيمون في منطقة نائية، ولم يصلهم على الفور خبر التوقيع على وثيقة الاتحاد. وأوضحت مريم: "لم نعلم بالأمر إلا بعد إعلان الاتحاد، حيث كنا نعيش في منطقة نائية ولم تكن الأخبار تنتشر فيها بسرعة في ذلك الوقت".
لكن التغييرات التي أحدثها قيام الاتحاد كانت هائلة وكبيرة، تضيف مريم: «كنا نبحث عن الاستقرار والأمان، وهذا ما وجدناه بعد الاتحاد، كل شيء أصبح أفضل بفضل حكامنا وحكمة المغفور له الشيخ زايد رحمه الله»"
"انتقلنا إلى المنازل"
وتحدث عبد الله حسين، 63 عاماً، من منطقة الشويهين، عن التغيرات الجذرية التي شهدتها الإمارات على مر السنين.
وقال: "في الأيام الأولى، لم تكن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية، وكان ولاء الناس لقبيلتهم وليس للبلد، وكان معظمهم في حالة مالية سيئة. وكانت الوظائف الرئيسية هي الغوص وصيد الأسماك والحراسة، وبعد قيام الاتحاد، شهدنا تغيرات كبيرة، فالاقتصاد ازدهر، وزادت فرص العمل، وتحسن الوضع المالي تدريجياً".
وأضاف: "كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان كريماً مع السكان، يوفر لهم احتياجاتهم، وكان كثير من الناس يسكنون في الخيام، لكن بعد الاتحاد تحسنت أحوالهم، وانتقلوا للسكن في المنازل".
وأكد عبد الله أن "الشيخ زايد استطاع أن يحول انتماء الناس من القبيلة إلى وطن كامل"، لافتاً إلى أن النفط لعب دوراً في تحسين الأحوال، لكن حكمة الشيخ زايد وبصيرته هي التي نهضت بالبلاد حقاً وعززت حياة الناس بعد الاتحاد.
فرح كبير
عائشة علي ولدت عام 1959، وتبلغ من العمر الآن 65 عاماً، وتتذكر أيضاً طفولتها في دبي، فقد عاشت في منطقة الرفاعة قبل أن تنتقل إلى السطوة، قبيل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت عائشة: "كانت الحياة صعبة عندما كنت صغيرة، وأتذكر كيف كانت والدتي تكافح من أجل نقلي من إمارة إلى أخرى. فقد كان السفر من دبي إلى أبوظبي يستغرق ساعات، على عكس وقتنا الحالي الذي لا يستغرق أكثر من ساعة واحدة فقط".
وأضافت: "كانت الطرق متعرجة وبعيدة عن الطرق السريعة المستقيمة التي نراها اليوم"، و شاركت بوضوح كيفية العبور إلى أبوظبي عبر سيح شعيب الذي يتطلب تقديم جواز سفر أسود كبير.
وأضافت عائشة: "حتى بالنسبة للأدوية، كان علينا إحضار زجاجاتنا الخاصة من المنزل، وقد سمعنا الخبر عبر الراديو، وعندما تم تشكيل الاتحاد احتفل الناس لأيام، في البداية كانت ست إمارات، ثم انضمت رأس الخيمة فيما بعد".