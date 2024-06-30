يوم صحو إلى غائم جزئياً في الإمارات اليوم
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، معتدلاً إلى غائم جزئياً أحياناً، يوم الأحد 30 يونيو/حزيران.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.
وتوقعت الأرصاد الجوية، السبت، ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية على الجبال قد تترافق مع هطول الأمطار.
ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم معتدلاً، على عكس الأجواء الضبابية صباح أمس. وصدر تنبيه باللونين الأحمر والأصفر للضباب أمس السبت. وقالت الهيئة في التحذير، إن تشكل الضباب يمكن أن يتسبب في "تدني الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الداخلية من الساعة 6 صباحاً حتى 8.30 صباحًا يوم السبت".
هطلت أمطار وبرد على بعض مناطق الدولة، يوم السبت، رغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة. كما أصدر الأرصاد الجوية تنبيها باللون البرتقالي من هطول أمطار وغبار على بعض المناطق الشرقية.
ومن المتوقع أن تهب على البلاد نهار اليوم رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في المناطق الداخلية يوم الأحد.
وستصل درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية و42 درجة مئوية في أبو ظبي ودبي على التوالي.
ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.