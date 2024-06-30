يوم صحو إلى غائم جزئياً في الإمارات اليوم

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم معتدلاً، على عكس الأجواء الضبابية صباح أمس. وصدر تنبيه باللونين الأحمر والأصفر للضباب أمس السبت. وقالت الهيئة في التحذير، إن تشكل الضباب يمكن أن يتسبب في "تدني الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان على بعض المناطق الداخلية من الساعة 6 صباحاً حتى 8.30 صباحًا يوم السبت".

هطلت أمطار وبرد على بعض مناطق الدولة، يوم السبت، رغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة. كما أصدر الأرصاد الجوية تنبيها باللون البرتقالي من هطول أمطار وغبار على بعض المناطق الشرقية.