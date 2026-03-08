يوم زايد للعمل الإنساني.. وطن يُكرم مؤسسه بالبذل والعطاء

في كل عام في التاسع عشر من رمضان، تحتفل الدولة بذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي حول أمة صحراوية إلى واحدة من أكثر الدول سخاءً في العالم في تقديم المساعدات الخارجية.
يوم زايد للعمل الإنساني، الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي كمناسبة سنوية لتكريم إرثه والمضي قدماً في فلسفته في العطاء، ليس مجرد احتفال. إنه التزام بتجديد الوعد بأن المسار الذي رسمه لن يُهمل.
من عام 1971 إلى 2004، وزعت الإمارات، تحت قيادة الشيخ زايد، 90.5 مليار درهم مساعدات لـ 117 دولة حول العالم.
قبل خمسة أشهر من الاتحاد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، كان الشيخ زايد، حاكم أبوظبي آنذاك، قد أسس بالفعل صندوق أبوظبي للتنمية، برأس مال قدره 500 مليون درهم، بهدف دعم الدول النامية والصديقة.
لم ينتظر العطاء حتى يتم بناء الأمة. بل كان، بمعنى حقيقي جداً، جزءاً من الأساس نفسه.
الصور الأرشيفية التالية مأخوذة من مجموعات الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي تشكل سجلاً بصرياً لرجل أدرك أن الثروة التي منحه إياها الله لم تكن له وحده ليحتفظ بها.
“نعتقد أن فائدة الثروة التي منحنا إياها الله يجب أن تنتشر لتشمل إخواننا وأصدقائنا.” الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
تعود العلاقة بين الشيخ زايد ومصر إلى ما قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي عام 1959، وافق جمال عبد الناصر على إرسال معلمين ومهندسين وخبراء زراعيين مصريين إلى أبوظبي؛ وهي لفتة تضامن لم ينسها الشيخ زايد أبدًا.
من عام 1971 حتى عام 2004، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 47.5 مليار درهم إماراتي كمساعدات إنسانية وتنموية لمصر، مما جعلها واحدة من أكبر المستفيدين الوحيدين من المساعدات الإماراتية في العالم.
تعد المدينة التي تحمل اسمه في الإسماعيلية من أبرز التعبيرات الملموسة عن هذه العلاقة. في أغسطس 1974، جلس الشيخ زايد مع وزير الإسكان والتعمير المصري، عثمان أحمد عثمان، للاطلاع على الخطط العمرانية للإسماعيلية والمدينة السكنية الجديدة التي ستحمل اسمه.
بعد عامين، في أكتوبر 1976، عاد ليتجول في المدينة بنفسه ليرى ما تم بناؤه. تقف مدينة الشيخ زايد في الإسماعيلية اليوم كمجتمع سكني استضاف أجيالاً من العائلات المصرية، وهي علامة دائمة على شراكة كانت دائمًا تدور حول الناس، وليس السياسة أبدًا.
في مايو 1972، بعد أشهر من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كان الشيخ زايد في باكستان، يفتتح قاعة الاستقبال في معهد أبحاث الطاقة الذرية. وتعد الصور من تلك الزيارة من أقدم الصور في أرشيف أعماله الإنسانية والتنموية الدولية.
لم تقتصر عطاءات الشيخ زايد على الإغاثة أبدًا؛ بل استثمر في قدرة الدول الأخرى على تطوير نفسها.
بعد عامين، في مارس 1974، وقف في افتتاح مستشفى الشيخ زايد للنساء في لاركانا، بإقليم السند في باكستان. تم بناء المستشفى لتلبية حاجة محددة وموثقة — توفير الرعاية الصحية للأمهات في منطقة كانت فيها محدودة للغاية. وكان هذا أحد العديد من المؤسسات المماثلة التي مولها في جميع أنحاء البلاد.
في عام 1975، أقرضت دولة الإمارات العربية المتحدة 100 مليون دولار لدعم برامج التنمية في باكستان، أحد أقدم شركائها الدبلوماسيين. ويعد جسر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إقليم خيبر بختونخوا، الذي ربط 15 بلدة و45 قرية عبر نهر سوات، مثالاً آخر دائمًا للبنية التحتية التي بنيت من أجل الناس.
من بين جميع مشاريع الشيخ زايد’ الدولية، قد تكون إعادة إعمار سد مأرب في اليمن الأكثر صدى تاريخياً. كان السد الأصلي، الذي بني حوالي عام 115 قبل الميلاد، قد روى آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية وأدام الحضارة السبئية القديمة لقرون.
عندما انهار حوالي عام 575 ميلادي، جفت الحقول، وتشتت الناس، وتحولت المنطقة التي كانت من أكثر مناطق العالم العربي’ ازدهاراً إلى صحراء. ويشير المؤرخون إلى أن بعض الذين هاجروا، سافروا شرقاً للاستقرار.
في أوائل الثمانينيات، وبعد الفيضانات في محافظة مأرب، عرض الشيخ زايد تمويل بناء سد جديد. في عام 1984، سافر إلى اليمن لوضع حجر الأساس للمشروع. تُظهر الصور من فبراير 1974 استقباله لممثلي الشركة التي ستتولى إعادة الإعمار.
في 20 ديسمبر 1986، عاد الشيخ زايد إلى اليمن لافتتاح السد المكتمل، بحضور الرئيس اليمني' آنذاك علي عبد الله صالح. وقد قام صندوق أبوظبي للتنمية لاحقاً بتمويل مرحلة ثانية من المشروع، شملت 66 كيلومتراً من قنوات الري، بهدف استعادة الازدهار الزراعي لمنطقة كانت قاحلة لأكثر من ألف عام.
في عام 2002، وصف نائب الرئيس اليمني’ آنذاك عبد ربه منصور هادي مشروع سد مأرب بأنه أحد أهم المبادرات التي يتم تنفيذها بمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
في نوفمبر 1991، وقف الشيخ زايد إلى جانب الملك الراحل الحسن الثاني ملك المغرب في افتتاح مستشفى الشيخ زايد بالرباط. كان المستشفى واحداً من العديد من المؤسسات الطبية التي مولها في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه.
بحلول عام 1983، أسس الهلال الأحمر الإماراتي، الذي استمر في تنفيذ برامج صحية في أكثر من 100 دولة، وفي عام 1992، أسس مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، التي قدمت أكثر من 460 مليون دولار من المساعدات عبر برامجها.
كانت ميدالية أبي بكر الصديق للأعمال الخيرية والإنسانية من الدرجة الأولى، التي قدمها له الأمين العام لجامعة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في أبوظبي في يوليو 2001، واحدة من العديد من التقديرات الدولية لمجموعة أعمال امتدت، في تلك المرحلة، لثلاثة عقود ومست عشرات الدول.
في فبراير 1990، حضر الشيخ زايد الاحتفال الدولي في فندق كتراكت بأسوان، الذي نظمته مصر واليونسكو بالاشتراك، للاحتفال بإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة. وقد انضم إليه الرئيس المصري حسني مبارك وجمع من قادة وعلماء العالم.
مكتبة الإسكندرية، التي كانت ذات يوم أعظم مستودع للمعرفة البشرية في العالم القديم، كان من المقرر أن تولد من جديد باسم مكتبة الإسكندرية، وهو مشروع سيفتتح في نهاية المطاف عام 2002.
الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات
أدرك الشيخ زايد أن التنمية ليست مادية فقط. فالحفاظ على التراث الحضاري — المعرفة والذاكرة وثقافة الشعوب — كان جزءًا لا يتجزأ من رؤيته الإنسانية مثل بناء المستشفيات والسدود.
في مارس 1988، زار الشيخ زايد مشروع الصالحية الزراعي في مصر برفقة الرئيس الأسبق مبارك. كان المشروع، وهو مبادرة استصلاح أراضي واسعة النطاق في دلتا النيل الشرقية، يحول الصحراء إلى أراضٍ زراعية.
كان اهتمام الشيخ زايد’ بالتنمية الزراعية طويل الأمد وشخصيًا؛ فقد أشرف على تحويل العين والمشهد العام لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الري والتشجير، وكان دعمه لمشاريع مماثلة في الخارج امتدادًا طبيعيًا لهذا الالتزام.
الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
توفي الشيخ زايد في 2 نوفمبر 2004. وفي عام 2012، اعتمد مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 19 رمضان من كل عام ليكون "يوم زايد للعمل الإنساني"، وهو تاريخ يتم الاحتفال به سنويًا في جميع أنحاء الإمارات ومن قبل المؤسسات الإماراتية في جميع أنحاء العالم. ويركز هذا اليوم على إنشاء مبادرات إنسانية جديدة، والحفاظ على إرثه وإحيائه، وتوسيع نطاق العمل الإنساني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
تواصل المؤسسات التي بناها عملها. فقد قدم صندوق أبوظبي للتنمية، على مدى أكثر من خمسة عقود، أكثر من 150 مليار درهم إماراتي في تمويل واستثمارات تنموية عبر 97 دولة.
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي أسسها عام 1983، الاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم. وتواصل مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، التي تأسست عام 1992، برامجها عبر قارات متعددة.