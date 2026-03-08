يوم زايد للعمل الإنساني.. وطن يُكرم مؤسسه بالبذل والعطاء

في كل عام في التاسع عشر من رمضان، تحتفل الدولة بذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي حول أمة صحراوية إلى واحدة من أكثر الدول سخاءً في العالم في تقديم المساعدات الخارجية.

يوم زايد للعمل الإنساني، الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي كمناسبة سنوية لتكريم إرثه والمضي قدماً في فلسفته في العطاء، ليس مجرد احتفال. إنه التزام بتجديد الوعد بأن المسار الذي رسمه لن يُهمل.

من عام 1971 إلى 2004، وزعت الإمارات، تحت قيادة الشيخ زايد، 90.5 مليار درهم مساعدات لـ 117 دولة حول العالم.

قبل خمسة أشهر من الاتحاد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، كان الشيخ زايد، حاكم أبوظبي آنذاك، قد أسس بالفعل صندوق أبوظبي للتنمية، برأس مال قدره 500 مليون درهم، بهدف دعم الدول النامية والصديقة.

لم ينتظر العطاء حتى يتم بناء الأمة. بل كان، بمعنى حقيقي جداً، جزءاً من الأساس نفسه.

الصور الأرشيفية التالية مأخوذة من مجموعات الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهي تشكل سجلاً بصرياً لرجل أدرك أن الثروة التي منحه إياها الله لم تكن له وحده ليحتفظ بها.

“نعتقد أن فائدة الثروة التي منحنا إياها الله يجب أن تنتشر لتشمل إخواننا وأصدقائنا.” الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان